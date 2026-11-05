NBA／唐西奇連三場40＋ 追上喬丹神紀錄率湖人退國王

唐西奇連3場得分破40分，率湖人以116：103擊退國王。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 唐西奇延續火燙手感連3場40分，率湖人擊敗國王收下3連勝，並以前8場累積308分追上喬丹、張伯倫等歷史紀錄。

湖人 隊當家球星唐西奇 （Luka Doncic）持續展現可怕的得分能力，4日碰國王隊再有40分演出，以連6場比賽得分都破35分的強勢表現率隊以116：103奪勝，3連勝入袋。

這也是唐西奇連3場得分破40分，4日他23投11中，包含13投6中的三分球，加上13罰12中，延續連續40分場次。本季湖人9場比賽他出賽8場，合計拿下308分，成為1988到89賽季「籃球大帝」喬丹 （Michael Jordan）之後，第一位前8場出賽得分破300分的球員。

另一位達成如此記錄的球員是傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），他生涯締造過3次，1962到63賽季更締造8戰攻下418分的難以撼動紀錄。

里夫斯（Austin Reaves）4日也有21分表現，兩位明星後衛助湖人第二節奠定領先優勢，全場最多領先到18分，儘管第四節國王一度追到7分差，但唐西奇3罰俱中穩住戰局，最終助湖人打出開季7勝2敗戰績，也賞給國王開季8戰的第7敗。

國王主場吞下3連敗，菜鳥阿庫夫（Darius Acuff Jr.）22分是全隊最高，另外有12助攻，拉文（Zach LaVine）21分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16分、17籃板。