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NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞 5連勝稱霸東區

記者曾思儒／即時報導
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詹姆斯又是一場13分、10籃板、8助攻準大三元表現，76人擊退活塞奪5連勝。（路...
詹姆斯又是一場13分、10籃板、8助攻準大三元表現，76人擊退活塞奪5連勝。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

76人作客活塞靠布朗30分、安比德與詹姆斯雙10表現及馬克西關鍵罰球，以112：106拿下5連勝，並完成對本季唯一敗仇的復仇。

本季組成豪華陣容的76人隊，4日作客活塞隊上演東區強權對決，76人4位球星再度聯手飆分，布朗（Jaylen Brown）轟下30分，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）都有得分、籃板「雙10」演出，馬克西（Tyrese Maxey）得分也打兩位數，助隊頂住活塞隊反撲，以112：106奪下5連勝。

活塞第一節只拿21分，讓76人帶著8分優勢進入第二節，布朗的飆分演出更讓76人領先持續擴大。

第二節1分25秒比賽出現大場面，安比德和史密斯在籃下出現衝突，史密斯把安比德手上的球拍掉後，安比德推了史密斯，兩人馬上被隊友架開，安比德還在現場鼓譟客場球迷。裁判檢視畫面後，安比德出肘被吹技術犯規但仍留在場上。

插曲過後76人維持優勢，半場打完握有56：42領先，第四節初布朗進球更讓差距擴大到全場最多的93：75．活塞雖在湯普森（Ausar Thompson）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和康寧漢（Cade Cunningham）聯手下雖小差距，但馬克西讀秒階段頂著手腕明顯不適仍把握住罰球，率76人最終以112：106報仇成功。

76人本季唯一敗場就來自活塞，4日雪恥，布朗30分，安比德26分、15籃板，詹姆斯13分、10籃板、8助攻，馬克西也贊助19分、7助攻；中斷3連勝的活塞以羅賓森三分球11投7中拿27分最高，康寧漢26分、11助攻。

精華 FAQ

  • 76人由布朗轟下30分領軍，安比德拿26分、15籃板，詹姆斯繳出13分、10籃板、8助攻，馬克西也有19分、7助攻，四星合力壓制活塞反撲。

  • 第二節剩1分25秒時，安比德與史密斯在籃下起衝突，史密斯拍掉球後安比德推人並出肘，裁判看完重播後吹安比德技術犯規，但沒有將他驅逐。

  • 76人此役雪恥成功，將本季唯一敗仗的對手活塞擊退，並把連勝推進到5場，藉由穩定的豪華陣容表現，持續鞏固東區領先地位。

NBA 詹姆斯

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