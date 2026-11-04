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NBA／東區強權對決 76人四星飆分退活塞奪5連勝

記者曾思儒／即時報導
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布朗（左）今天轟下30分。(美聯社)
布朗（左）今天轟下30分。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

76人靠布朗、安比德、詹姆斯與馬克西四星合力取分，客場以112：106擊退活塞，完成對本季唯一敗仗的雪恥並收下5連勝。

本季組成豪華陣容的76人隊，今天作客活塞隊上演東區強權對決，76人4位球星再度聯手飆分，布朗（Jaylen Brown）轟下30分，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）都有得分、籃板「雙10」演出，馬克西（Tyrese Maxey）得分也打兩位數，助隊頂住活塞隊反撲，以112：106奪下5連勝。

活塞第一節只拿21分，讓76人帶著8分優勢進入第二節，布朗的飆分演出更讓76人領先持續擴大。

第二節1分25秒比賽出現大場面，安比德和史密斯在籃下出現衝突，史密斯把安比德手上的球拍掉後，安比德推了史密斯，兩人馬上被隊友架開，安比德還在現場鼓譟客場球迷。裁判檢視畫面後，安比德出肘被吹技術犯規但仍留在場上。

插曲過後76人維持優勢，半場打完握有56：42領先，第四節初布朗進球更讓差距擴大到全場最多的93：75．活塞雖在湯普森（Ausar Thompson）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和康寧漢（Cade Cunningham）聯手下雖小差距，但馬克西讀秒階段頂著手腕明顯不適仍把握住罰球，率76人最終以112：106報仇成功。

76人本季唯一敗場就來自活塞，今天雪恥，布朗30分，安比德26分、15籃板，詹姆斯13分、10籃板、8助攻，馬克西也贊助19分、7助攻；中斷3連勝的活塞以羅賓森三分球11投7中拿27分最高，康寧漢26分、11助攻。

精華 FAQ

  • 76人靠多點開花壓制活塞反撲，最終以112：106拿下勝利，不僅延續5連勝，也成功報了本季唯一一次輸給活塞的仇。

  • 布朗轟下30分，安比德拿26分與15籃板，詹姆斯貢獻13分、10籃板、8助攻，馬克西則有19分與7助攻，四人合力撐起勝利。

  • 第二節安比德與史密斯在籃下起衝突，裁判後來只吹技術犯規；活塞則靠湯普森、羅賓森與康寧漢在末節聯手追近，但仍未能翻盤。

NBA 詹姆斯

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