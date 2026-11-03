NBA／唐西奇飆分秀太狂 希臘怪物都折服：史上最佳得分手之一

湖人隊當家球星唐西奇。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 唐西奇延續火熱手感，對熱火再砍40分率湖人取勝，連希臘怪物安戴托昆波都稱他是史上最頂尖得分手之一。

湖人 隊當家球星唐西奇 （Luka Doncic）上季奪下聯盟得分王，本季持續展現進攻爆發力，昨天「背靠背」碰熱火隊再轟下40分，締造近5戰有4場得分至少40分紀錄，連對手「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都讚唐西奇的得分能力。

「很顯然，他就算不是這項運動中最優秀的得分手，也是其中之一。」安戴托昆波說。

有記者打斷安戴托昆波的回答，希望他能描述更多，曾兩度獲得聯盟MVP的「希臘怪物」回說，他相信唐西奇的得分能力不僅是當今最佳選手之一，放在聯盟史上也是佼佼者，「我覺得有些人不敢這麼說，但他絕對是其中之一。」

本季從公鹿轉戰熱火的安戴托昆波，同場也有30分演出，但被唐西奇的主宰表現壓下，湖人也寫下138：117大勝，收下開季8場比賽第6勝。

27歲的唐西奇生涯累積得分已經逼近22000分，在得分榜排名41，生涯場均得分29.32分高居史上第三，僅落後「籃球大帝」喬丹 （Michael Jordan）的30.12分和張伯倫（Wilt Chamberlain）的30.07分；昨天他第一節就攻下16分，上半場得分就已突破20分，締造連5場兩節打完就拿20分紀錄，是2007年「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）後的隊史第一人。