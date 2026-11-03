NBA／唐西奇飆分秀太狂 希臘怪物都折服：史上最佳得分手之一
唐西奇延續火熱手感，對熱火再砍40分率湖人取勝，連希臘怪物安戴托昆波都稱他是史上最頂尖得分手之一。
AI摘要
文章摘要整理：
唐西奇延續火熱手感，對熱火再砍40分率湖人取勝，連希臘怪物安戴托昆波都稱他是史上最頂尖得分手之一。
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）上季奪下聯盟得分王，本季持續展現進攻爆發力，昨天「背靠背」碰熱火隊再轟下40分，締造近5戰有4場得分至少40分紀錄，連對手「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都讚唐西奇的得分能力。
「很顯然，他就算不是這項運動中最優秀的得分手，也是其中之一。」安戴托昆波說。
有記者打斷安戴托昆波的回答，希望他能描述更多，曾兩度獲得聯盟MVP的「希臘怪物」回說，他相信唐西奇的得分能力不僅是當今最佳選手之一，放在聯盟史上也是佼佼者，「我覺得有些人不敢這麼說，但他絕對是其中之一。」
本季從公鹿轉戰熱火的安戴托昆波，同場也有30分演出，但被唐西奇的主宰表現壓下，湖人也寫下138：117大勝，收下開季8場比賽第6勝。
27歲的唐西奇生涯累積得分已經逼近22000分，在得分榜排名41，生涯場均得分29.32分高居史上第三，僅落後「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的30.12分和張伯倫（Wilt Chamberlain）的30.07分；昨天他第一節就攻下16分，上半場得分就已突破20分，締造連5場兩節打完就拿20分紀錄，是2007年「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）後的隊史第一人。
他在背靠背出賽中轟下40分，近5場比賽已有4場至少40分，且第一節就拿16分，上半場便突破20分，展現極高進攻效率。 安戴托昆波直言，唐西奇就算不是這項運動中最優秀的得分手，也一定是其中之一，並認為他的能力放到聯盟史上也是頂尖等級。 唐西奇生涯累積得分已逼近22000分，排名聯盟第41；他的生涯場均29.32分高居史上第三，僅次於喬丹與張伯倫。
精華 FAQ
他在背靠背出賽中轟下40分，近5場比賽已有4場至少40分，且第一節就拿16分，上半場便突破20分，展現極高進攻效率。
安戴托昆波直言，唐西奇就算不是這項運動中最優秀的得分手，也一定是其中之一，並認為他的能力放到聯盟史上也是頂尖等級。
唐西奇生涯累積得分已逼近22000分，排名聯盟第41；他的生涯場均29.32分高居史上第三，僅次於喬丹與張伯倫。
上一則