NBA／詹姆斯轉戰76人隊 妻子嘆「往返三地」生活快被逼瘋

詹姆斯與妻子薩凡納。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯轉戰費城76人隊後，薩凡納坦言自己得往返多地照顧家人，雖然行程混亂，但她已較能平靜接受這段家庭新階段。

NBA 球星詹姆斯 （LeBron James）今年7月轉戰費城 76人隊，家庭出現新變化。他的妻子薩凡納（Savannah James）登上Podcast節目時，坦言目前必須往返洛杉磯、紐約及費城，還得兼顧在亞利桑納州讀大學的兒子布萊斯（Bryce James），讓她直呼生活有些混亂。

現年40歲的薩凡納在節目中表示：「我生活中最瘋狂的事情，就是必須想辦法同時出現在三個地方。這真的很瘋狂。我盡量不去想這件事，因為我知道那會讓自己壓力很大。」

她透露，未來將以紐約作為主要據點，但仍須往返洛杉磯與費城，加上兒子布萊斯目前就讀亞利桑納大學，家庭成員分散各地，讓行程安排更加複雜。布萊斯去年承諾加入亞利桑納大學野貓隊，並於11月2日迎來例行賽首秀。

薩凡納與詹姆斯育有三名子女，除了布萊斯，還有22歲的大兒子布朗尼（Bronny James Jr.）及12歲女兒祖里（Zhuri Nova）。她表示，主持人帕爾默提到，照顧家庭需要大量組織及行程安排，簡直是一份全職工作，薩凡納也認同：「確實如此。只要有一件事情出了差錯，就會打亂我整天的安排。」

薩凡納坦言，自己的心態與過去不同，如果5年前詹姆斯宣布要去費城，她可能會立刻要求全家打包搬家，甚至直接對女兒祖里說：「我們要走了，我才不管妳怎麼想。」

不過，40歲後她對家庭變動有了更從容的態度。薩凡納表示：「現在我比較能接受這一切，也比較平靜，知道事情都會好起來，我們可以互相探望，也可以安排好生活。」

薩凡納認為，丈夫轉戰費城、女兒升上中學，都是家庭必須適應的新階段，而兩個兒子也逐漸展開自己的生活。她說：「詹姆斯去費城打球，這確實需要適應，但一切都會順利。祖里升上中學也是如此，但最後都會沒問題。」