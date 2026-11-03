NBA／詹姆斯場邊「撞翻球迷紅酒」竟拿起酒杯喝一口：還不錯

76人隊球星詹姆斯。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯在76人對公牛的比賽中追球撞翻球迷紅酒，還當場喝了一口並笑稱不錯，賽後與球迷互動成為熱議焦點。

NBA 球星詹姆斯 （LeBron James）2日代表費城76人隊出戰芝加哥公牛隊，意外撞上一名坐在場邊的球迷，不僅打翻對方手中的紅酒 ，還直接拿起酒杯喝了一口，逗趣畫面引發熱議。詹姆斯賽後解釋，自己是因為打翻了球迷的酒，才想親自嘗嘗味道，笑說：「還不錯。」

People報導，76人隊2日在主場迎戰公牛隊，當時76人隊正處於領先，第3節比賽中，41歲的詹姆斯為了追搶一顆失控的球，衝進場邊觀眾席，不慎撞上坐在第一排的資深球迷兼季票持有者克萊蒙斯（Troy Clemons）。

詹姆斯撞上克萊蒙斯後，不僅打翻他手中的紅酒，還俏皮地拿起酒杯喝了一口，隨後將杯子交還給對方，迅速返回球場繼續比賽。

詹姆斯賽後受訪時，親自解釋這段插曲。他說：「我打翻了他的一些紅酒，我撞上他，弄翻了他的酒。所以我想知道，灑在我手臂上的酒到底值不值得，想看看味道有多好。還不錯。」

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克萊蒙斯也向紐約郵報分享經過。他表示，自己原本只是拿著飲料走向座位，沒想到詹姆斯突然撞過來。「詹姆斯撞上我，抓住我，還說了一句『我的錯』。我的飲料灑得到處都是。他拿起我的飲料，喝了一口，還給我之後，就跑回球場了。」

克萊蒙斯表示，自己很高興能在現場看到詹姆斯，並不介意紅酒灑在身上。他說：「我很感謝76人隊所做的一切，我來這裡就是為了享受比賽。」

他還笑說：「說到底，他也是跟我一樣的普通人……我是說，他可是詹姆斯啦！不過最後，我把那個杯子丟進垃圾桶了，沒什麼大不了，我只是換了一個乾淨的新杯子。」

詹姆斯當天繳出15分、9次助攻及7個籃板，幫助76人隊以126：107擊敗公牛隊，開季戰績提升至7勝1敗。

事實上，詹姆斯向來不避諱談論自己對紅酒的喜愛。2020年接受ESPN採訪時曾表示：「我聽說紅酒對心臟有好處。聽著，我正在打出職業生涯最好的籃球，而且幾乎每天都喝紅酒。不管原因是什麼，我都照單全收。」

不過，詹姆斯先前也透露，為了迎接效力洛杉磯湖人隊的最後一個賽季，他曾戒掉紅酒及巧克力豆餅乾。他在節目中表示，自己因為賽季初受到坐骨神經痛影響而缺席比賽，決定有所犧牲，暫時放棄最喜歡的紅酒與甜點，原本只打算戒掉11月，最後一路堅持到12月，直到元旦才重新喝下第一杯酒、吃下第一份甜點，前後將近2個月。