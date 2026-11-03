NBA／得分王太猛 唐西奇背靠背40＋湖人滅熱火

唐西奇（左）11月2日於下半場持球突破，試圖擺脫熱火隊後衛湯普森的防守。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 唐西奇連兩戰狂砍40分以上，2日再繳42分、13助攻與7籃板，帶領湖人以138：117擊敗熱火，持續展現驚人得分火力。

前一天狂轟45分的湖人 隊當家球星唐西奇 （Luka Doncic），2日對熱火隊再度演出飆分秀，第一節就攻下16分，全場繳出42分、13助攻和7籃板的全方位數據，助隊提前拉開領先，最終寫下138：117大勝。

「背靠背」攻下超過40分的唐西奇，上季獲得聯盟得分王，本季持續展現進攻火力，已經連續5場得分37分以上，5場平均得分是誇張的43.4分；2日他24投14中，包括15投6中的三分球，生涯在湖人得分破40分場次累積到第22場。

唐西奇的後場好搭檔里夫斯（Austin Reaves）2日也有27分演出，中鋒凱斯勒（Walker Kessler ）貢獻15分、15籃板。

本季轉戰熱火的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）2日也有30分、12籃板、7助攻的全方位表現，湯普森（Klay Thompson）貢獻19分，但團隊沒能擋下唐西奇，苦吞開季7場比賽的第5敗。

唐西奇第一節就有16分、5助攻和4籃板演出，上半場已經累積24分；下半場唐西奇持續累積得分，第四節的三分球大空檔破網讓他得分突破40分。湖人早早拉開領先，最後時間走馬換將，布朗尼（Bronny James）也把握機會攻下2分，獲得球迷熱烈掌聲。