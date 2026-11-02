NBA／詹姆斯、馬克西打嗨到跳舞 76人126：107輕取公牛

詹姆斯（23號）第四節投籃得分並造成對手犯規後，與隊友馬克西互動慶祝。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 76人靠豪華陣容全面開火，先發五人皆得分上雙，以126：107擊退公牛拿下4連勝，詹姆斯與馬克西還在場上跳舞慶祝。

76人隊豪華陣容今天聯手飆分，「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）和馬克西（Tyrese Maxey）更打嗨到在球場熱舞，最終在先發五人得分都達兩位數下以126：107輕取公牛隊，4連勝到手。

本季集結詹姆斯、安比德、馬克西和布朗（Jaylen Brown）的76人，前一場詹姆斯和安比德同時休息仍奪勝，今天兩人回歸，41歲的詹姆斯打出全能表現，助隊首節取得30：23領先，半場打完仍握有64：59優勢。

下半場76人持續拉開差距，第四節5分47秒，詹姆斯製造犯規後出手仍進球，開心在球場舞動；他加罰雖沒把握，但76人掌控到籃板，換馬克西突破再度製造「三分打」機會，讓馬克西也小秀一段舞蹈慶祝。馬克西的罰球也失守，但76人領先仍到111：96。

公牛雖靠威爾森（Caleb Wilson）飆外線、鮑威爾（Norman Powell）進球將差距縮小到10分，但76人布朗和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）連進3記三分彈，將優勢擴大到122：102，兩隊在最後2分多鐘就換下主力，最終76人就以19分差距迎接主場勝利。

馬克西攻下全場最高26分外帶11助攻，布朗25分、11籃板，埃奇庫姆21分，詹姆斯15分、7籃板、9助攻，只打25分鐘的安比德同樣攻下15分。

威爾森的24分是公牛最高，鮑威爾18分。