NBA／雷霆將退休衛少0號球衣 2月7日主場舉行儀式

雷霆將退役衛斯布魯克0號球衣。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 雷霆隊將在2027年2月7日主場為衛斯布魯克舉行球衣退休儀式，表彰他11季貢獻、隊史紀錄與對奧克拉荷馬社區的深遠影響。

雷霆 隊宣布，將於2027年2月7日主場迎戰衛冕冠軍紐約尼克隊時，正式退休 球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）的0號球衣，向這名效力球隊11個賽季、曾帶領雷霆闖進總冠軍賽的球員致敬。

「衛少」衛斯布魯克今年8月宣布結束18年NBA 生涯，其中11年效力雷霆。球隊主席克萊頓・班奈特（Clayton I. Bennett）表示，球隊非常榮幸能退休衛斯布魯克的球衣，稱他不僅在球場上留下深遠影響，對奧克拉荷馬州及當地社區的關懷，也延續至離隊之後，「我們非常感謝他真心關懷奧克拉荷馬州的人民，他永遠都是奧克拉荷馬市社區的一分子。」

雷霆總經理普雷斯蒂（Sam Presti）則表示，許多球員都能帶來影響，但只有偉大球員能留下傳承。衛斯布魯克的成就不僅建立在球場上，也包括他對社區的付出；他永不放棄的態度與投入，讓奧克拉荷馬州居民視他為自己人。

衛斯布魯克是2008年NBA選秀會第4順位球員，退役時仍是雷霆隊史出賽場次最多的球員，共出賽821場，並以18859分、5760個籃板、6897次助攻、1442次抄截及6626次投籃命中，分別高居隊史第一。

效力雷霆期間，他協助球隊繳出538勝348敗的戰績，勝率60.7％，2012年打進NBA總冠軍賽，11個賽季共9度闖進季後賽、4度挺進西區決賽。

衛斯布魯克生涯累計209次大三元，至今仍是NBA歷史第一；2021年入選NBA75周年紀念隊，生涯9度入選年度最佳陣容、9度入選全明星賽，並曾2度拿下得分王、3度成為助攻王。