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NBA／泰托姆傷退回歸猛攻32分 綠衫軍賞魔術主場3連敗

記者曾思儒／即時報導
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塞爾蒂克隊當家球星泰托姆順利回歸，全場攻下32分。(美聯社)
塞爾蒂克隊當家球星泰托姆順利回歸，全場攻下32分。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

泰托姆上半場一度濺血離場後回歸砍32分，帶領塞爾蒂克以108：97擊敗缺少班凱羅的魔術，延續5連勝並送對手主場3連敗。

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）1日碰魔術隊的上半場一度濺血離場，但順利回歸且全場攻下32分，搭配喬治（Paul George）17分發揮，率隊以108：97擊敗魔術，連勝場次推進到第5場，

泰托姆第一節讀秒階段，在中場附近運球轉身時，後腦勺撞到魔術凱恩（Jamal Cain）額頭，讓出現血漬的他一度回到休息室，不到上半場剩下6分13秒就回到賽場。

塞爾蒂克最多取得15分領先，魔術在主將班凱羅（Paolo Banchero）腳踝腳傷缺陣下雖努力追分，下半場在達席爾瓦（Tristan Da Silva）外線進球下打出12：0猛攻，將差距縮小到74：77，布萊克（Anthony Black）第四節初的「3分打」」更助隊79：79追平，但逆轉差一步，塞爾蒂克靠普里查德（Payton Pritchard）和加薩（Luka Garza）接連進球打出6：0攻勢，喬治比賽尾聲的三分彈更讓「綠衫軍」領先擴大到11分，澆熄魔術反撲氣燄。

泰托姆攻下全場最高的32分、7助攻，其中15分來自罰球線，喬治17分、8助攻，懷特（Derrick White）和加薩各12分。

魔術以布萊克和達席爾瓦各23分最高，華格納（Franz Wagner）有14分和生涯新高12助攻，但球隊仍吞下開季主場3連敗。

精華 FAQ

  • 泰托姆第一節遭撞到後腦勺而濺血，一度返回休息室治療，但在上半場剩6分13秒就回到場上，最後仍攻下32分與7助攻，成為勝利關鍵。

  • 塞爾蒂克靠泰托姆32分領軍，搭配喬治17分、8助攻，懷特與加薩各12分，並在末節用6：0攻勢與喬治三分球拉開比分，最終以108：97取勝。

  • 魔術在班凱羅缺陣下，靠布萊克與達席爾瓦各23分、華格納生涯新高12助攻一度追到79：79，但關鍵時刻守不住塞爾蒂克攻勢，終究吞下主場3連敗。

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