NBA／溫班亞瑪狂轟43分 馬刺屠灰狼打出4連勝

馬刺隊球星溫班亞瑪10月31日狂轟43分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 溫班亞瑪繳出43分、7籃板、6阻攻的全能表現，帶領馬刺以121：111擊退缺兵少將的灰狼，開季2連敗後豪取4連勝。

馬刺 隊當家長人溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）10月31日狂轟43分外帶7籃板和6阻攻，率黑衫軍頂住灰狼隊的反撲，以121：111收下勝利，開季2連敗後拉出4連勝。

溫班亞瑪本場34投17中，包括一次自己打板後把球再放進美技，外加8投3中的三分球，生涯第10度在例行賽飆分破40分、職業生涯第11次；他破40分的方式也很戲劇性，先封掉庫明加（Jonathan Kuminga）的外線出手，再飛快衝向前場雙手暴扣。

哈波（Dylan Harper）也有25分、6助攻演出，福克斯（De’Aaron Fox）20分。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因膝蓋手術缺陣，戈貝爾（Rudy Gobert）則因背部痙攣缺席，小鮑爾（LaMelo Ball）又遇犯規麻煩只出賽20分鐘，最後仍領到犯滿證書僅拿10分，多森姆（Ayo Dosunmu）的27分、9籃板都是全隊最高。

灰狼第二節打出33：26的單節攻勢，包括一波16：0猛攻，半場打完握有61：60微幅優勢，但馬刺下半場開始就回敬13：4反攻，加上小鮑爾最後3分43秒犯滿，讓灰狼無力反撲，吞下近4戰的第3敗。