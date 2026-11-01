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NBA／溫班亞瑪狂轟43分 馬刺屠灰狼打出4連勝

記者曾思儒／即時報導
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馬刺隊球星溫班亞瑪10月31日狂轟43分。(路透)
馬刺隊球星溫班亞瑪10月31日狂轟43分。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

溫班亞瑪繳出43分、7籃板、6阻攻的全能表現，帶領馬刺以121：111擊退缺兵少將的灰狼，開季2連敗後豪取4連勝。

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）10月31日狂轟43分外帶7籃板和6阻攻，率黑衫軍頂住灰狼隊的反撲，以121：111收下勝利，開季2連敗後拉出4連勝。

溫班亞瑪本場34投17中，包括一次自己打板後把球再放進美技，外加8投3中的三分球，生涯第10度在例行賽飆分破40分、職業生涯第11次；他破40分的方式也很戲劇性，先封掉庫明加（Jonathan Kuminga）的外線出手，再飛快衝向前場雙手暴扣。

哈波（Dylan Harper）也有25分、6助攻演出，福克斯（De’Aaron Fox）20分。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因膝蓋手術缺陣，戈貝爾（Rudy Gobert）則因背部痙攣缺席，小鮑爾（LaMelo Ball）又遇犯規麻煩只出賽20分鐘，最後仍領到犯滿證書僅拿10分，多森姆（Ayo Dosunmu）的27分、9籃板都是全隊最高。

灰狼第二節打出33：26的單節攻勢，包括一波16：0猛攻，半場打完握有61：60微幅優勢，但馬刺下半場開始就回敬13：4反攻，加上小鮑爾最後3分43秒犯滿，讓灰狼無力反撲，吞下近4戰的第3敗。

精華 FAQ

  • 他全場34投17中攻下43分，另有7籃板與6阻攻，還命中3記三分。攻守兩端都主宰比賽，成為馬刺擊退灰狼的最大功臣。

  • 馬刺開季先吞2連敗，但隨後連拿4勝，展現明顯回升。這場勝利不只延續氣勢，也顯示球隊在溫班亞瑪領軍下逐漸找到節奏。

  • 灰狼第二節打出16：0攻勢，半場以61：60領先，但下半場被馬刺回敬13：4反撲，加上主力缺陣與犯規麻煩，最終吞敗。

NBA 馬刺 溫班亞瑪

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