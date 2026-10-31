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NBA／詹姆斯、安比德缺陣沒關係 76人末節海嘯攻勢逆轉黃蜂

記者曾思儒／即時報導
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76人隊球星馬克西（左）在第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲。（美聯社）
76人隊球星馬克西（左）在第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯與安比德缺陣下，76人仍靠馬克西38分與末節13：0猛攻，從最多13分落後逆轉黃蜂，收下開季客場3連勝。

本季組成四位超級球星豪華陣容的76人隊，其中兩位主將「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和禁區大將安比德（Joel Embiid）10月31日一同休息，面對黃蜂隊最多陷入13分落後，但在馬克西（Tyrese Maxey）38分領軍下，第四節尾聲拉出一波13：0豐功反撲，最終反以109：104奪下開季客場3連勝。

76人昨天主場擊敗衛冕軍尼克，今天「背靠背」且是客場出征，有坐骨神經痛狀況的詹姆斯及右腳足底筋膜炎的安比德都掛免戰牌；這是76人本季第二度打「背靠背」，也是安比德和詹姆斯首度一起缺陣，不過昨天因左髕骨受傷的布朗（Jaylen Brown）回歸。

四位球星少一半的76人，首節就陷入27：37落後，不過第二節回敬30：17猛攻，半場打完反以57：54超前。

黃蜂第三節在里德（Naz Reid）、施羅德（Dennis Schroder）發揮下重新要回領先，帶著83：77優勢進入四節，但關鍵時刻卻陷入超過3分半的得分乾旱，讓76人拉出一波13：0的逆轉攻勢，從94：101落後到107：101超前，最終以109：104帶走勝利。

馬克西攻下全場最高38分，板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）三分球9投5中貢獻19分，布朗16分、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）挹注10分、8籃板；黃蜂艾倫（Grayson Allen）外線10投7中轟下27分是全隊最高，米勒（Brandon Miller

）24分。

精華 FAQ

  • 76人是在詹姆斯與安比德同時缺陣、又面臨背靠背客場作戰的情況下出賽，先被黃蜂壓制最多落後13分，最後仍靠末節反撲完成逆轉。

  • 比賽關鍵出現在第四節尾聲，黃蜂在3分半左右陷入得分乾旱，76人趁勢拉出13：0攻勢，將94：101的落後翻成107：101領先，最終贏球。

  • 馬克西攻下全場最高38分最搶眼，西蒙斯替補貢獻19分，布朗拿下16分，埃奇庫姆有10分與8籃板；黃蜂則由艾倫27分、米勒24分領銜。

詹姆斯 NBA 海嘯

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