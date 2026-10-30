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NBA／19歲布瑟轟大三元打退莫蘭特 灰熊寫開季5連勝驚奇

記者劉肇育／即時報導
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灰狼19歲的選秀探花布瑟。(美聯社)
灰狼19歲的選秀探花布瑟。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

19歲新秀布瑟繳出生涯首度大三元，率灰熊以124：103擊敗拓荒者，拿下開季5連勝；莫蘭特對前東家表現受限且傷退，成為比賽轉折。

開季拉出4連勝的灰熊29日作客拓荒者主場，也是他們本季與球隊前一哥莫蘭特（Ja Morant）首度交手，儘管兩隊在賽前都處在連勝狀態，但灰熊靠著年僅19歲的選秀探花布瑟（Cameron Boozer）全場猛轟18分、11籃板、12助攻，生涯首度的大三元，以124：103擊敗拓荒者，拉出5連勝。

NBA新賽季至今仍有3支球隊未嘗敗績，分別為火箭、灰熊與拓荒者，其中後兩者29日在波特蘭交手，也是莫蘭特轉隊後首度對上前東家，上半場兩隊也展開激烈拉鋸戰，尤其是灰熊新秀布瑟在上半場就有13分、7籃板、5助攻全能演出，成為自2003年的詹姆斯（LeBron James）以來，在半場拿下至少10分、5籃板、5助攻的最年輕前鋒。

至於拓荒者上半場則是以迎戰前東家的莫蘭特表現最佳，他上半場就投進2記三分球拿下12分，加上克林根（Donovan Clingan）也有11分、6籃板進帳，讓兩隊在上半場打完戰成平手。

不過灰熊29日不僅布瑟表現搶眼，包括先發五人以及替補上陣的傑克森（GG Jackson）、史都華（Isaiah Stewart）得分也都來到雙位數，多點開花的攻勢幫助灰熊在第三節逐漸拉開差距。

反觀拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）29日卻是手感盡失，全場三分球出手9次僅命中1球，僅有9分進帳，莫蘭特又在第四節因為左腿拉傷一度傷退，克林根也在下半場全面熄火，僅剩拿下24分的阿夫迪亞（Deni Avdija）獨撐大局，最終灰熊就以21分差距賞給拓荒者首敗，並且收下開季5連勝，成為新賽季至今最大黑馬。

灰熊布瑟在29日上場28分鐘就拿下18分、11籃板、12助攻的生涯首度大三元，這也讓他以19歲又104天之齡，超越詹姆斯成為史上最年輕奪下大三元的前鋒，也是本季首位奪得大三元的新秀，至於灰熊的開季5連勝也創下隊史近12年來新高。

精華 FAQ

  • 灰熊主要靠19歲選秀探花布瑟領軍，他攻下18分、11籃板、12助攻，完成生涯首度大三元，並帶動全隊多點開花，在第三節拉開比分後鎖定勝利。

  • 因為他只有19歲又104天，不僅成為史上最年輕奪下大三元的前鋒，也超越詹姆斯寫下新紀錄，還是本季首位拿到大三元的新秀。

  • 拓荒者雖有莫蘭特上半場得分帶動，但里拉德外線失準、下半場火力下滑，加上莫蘭特第四節左腿拉傷退場，最終僅靠阿夫迪亞苦撐，仍以21分差落敗。

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