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NBA／米契爾兩度錯失追平出手 老鷹3人得分破20分斷騎士3連勝

記者劉肇育／即時報導
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騎士隊米契爾(左)29日在比賽中被對手犯規。(美聯社)
騎士隊米契爾(左)29日在比賽中被對手犯規。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

老鷹靠著二、三節猛烈火力逆轉戰局，終場以114：111擊敗騎士，歐康古領軍3人得分破20分，並讓米契爾最後關頭兩次追平出手落空。

近期拉出一波3連勝的騎士，29日作客3連敗的老鷹主場，在首節靠著多點開花的攻勢一度取得領先，但二、三節老鷹火力全開，兩節合計攻下73分逆轉戰局，儘管騎士在末節一度縮小差距，但比賽最後階段米契爾（Donovan Mitchell）兩次追平比數的三分球都未能命中，最終老鷹就以114：111險勝騎士，終止3連敗。

今年開幕戰不敵76人後拉出3連勝的騎士，29日作客老鷹主場卻踢到鐵板，首節身為地主的老鷹雖然出現慢熱的狀況，在該節僅有16分進帳，不過第二節老鷹不僅找回進攻手感，還在防守端成功限制騎士，回敬一波17：2的攻勢反超前比分。

易籃後，老鷹的團隊攻勢不減反增，尤其是前鋒歐康古（Onyeka Okongwu）單節6次出手命中5球，其中包括投進2記三分球，單節個人進帳14分，前三節打完已經累積拿下25分外帶9籃板。

不過韌性十足的騎士末節也吹起反攻號角，倒數1分45秒哈登（James Harden）完成一次關鍵「三分打」後，米契爾又在倒數42秒三罰俱中，雙方回到僅剩1分差距，儘管歐康古隨後抓下關鍵進攻籃板後補進，但僅花不到8秒米契爾又上籃得手，讓雙方回到1分差。

比賽倒數15秒，老鷹亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）兩罰俱中後，騎士最後一波進攻，米契爾兩次三分球出手都彈框而出，最終老鷹就以3分差距險勝，終止近期3連敗，也中斷騎士3連勝，也是在主場對戰騎士的5連勝。

老鷹29日共計3人得分在20分以上，包括歐康古29分、12籃板，亞歷山大-華克25分，維金斯（Aaron Wiggins）20分、7籃板，球隊一哥強森（Jalen Johnson）則有17分、8籃板、7助攻。至於騎士則以哈登24分最佳，米契爾22分。

精華 FAQ

  • 老鷹在第二、三節火力全開，兩節合計攻下73分，成功扭轉首節落後局面。雖然騎士末節一度追近比分，但老鷹仍守住3分勝利。

  • 老鷹共有3人得分超過20分，分別是歐康古29分12籃板、亞歷山大-華克25分，以及維金斯20分7籃板，團隊火力相當平均。

  • 騎士在最後關頭由米契爾兩度嘗試以三分球追平，但兩次出手都彈框而出，最終無緣延長戰，吞下敗仗並結束3連勝。

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