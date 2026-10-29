NBA／柯瑞轟44分追平詹姆斯紀錄 勇士擋下灰狼反撲2連勝

柯瑞單場狂轟44分。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 柯瑞全場狂砍44分，帶領勇士在客場以119：114力退缺少愛德華的灰狼，收下2連勝並完成對灰狼反撲的關鍵守成。

在前一場比賽擊退金塊隊終止3連敗並拿下賽季首勝後，勇士隊28日作客灰狼隊主場，更是在柯瑞 （Stephen Curry）單場狂轟44分領軍下大殺四方，儘管少了球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）的灰狼在第四節最後階段一度縮小差距，但最終勇士仍是以119：114收下2連勝，灰狼則是苦吞2連敗。

勇士今年在陣容補強不多的情況下，新賽季表現並不被看好，而他們也在開季的前3場比賽也都吞下敗仗，直到前一場面對金塊，才靠著新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂轟31分，取得新賽季首勝。

反觀開季拉出3連勝的灰狼，在前一場比賽與騎士隊拉鋸到延長賽吞敗後，該場比賽拿下47分的球隊一哥愛德華，卻在昨天傳出將進行膝蓋關節鏡手術的狀況，預計將缺席2個月賽事。

兩隊在灰狼主場交手，來訪的勇士上半場就火力全開，尤其是第二節柯瑞上演個人秀，單節命中5記三分球、拿下19分，幫助勇士在第三節一度領先到23分。

不過第三節後段灰狼逐漸走回手感、展開反撲，尤其是在柯瑞於第四節中段靠著罰球得分來到40分並下場休息後，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）先是連得5分，幫助球隊在倒數2分40秒追到僅剩7分差距，也將柯瑞重新打回場上，而他一上場就延續火燙手感上籃命中，隨後又助攻給倫德伯格完成快攻爆扣，幫助勇士重新取得雙位數領先。

儘管比賽最後階段灰狼多森姆（Ayo Dosunmu）一度幫助球隊追到僅剩4分差距，但接下來麥克丹尼爾斯幾次關鍵底角三分球出手都彈框而出，最終勇士也以5分差距收下2連勝。

勇士以柯瑞攻下44分最佳，他也以35歲後第15度得分在40分以上，與詹姆斯 （LeBron James）並列史上第1，新秀倫德伯格則有26分進帳，但也發生高達7次失誤。至於灰狼則是以出戰前東家的庫明加（Jonathan Kuminga）拿下20分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與夏農（Terrence Shannon Jr.）皆有19分進帳。