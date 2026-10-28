我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／釀酒人世界大賽封王 終結隊史57年冠軍荒

喝茶有益健康 「一錯誤習慣」反可能讓罹病風險增加

NBA／狀元郎迪班薩例行賽首秀轟19分 巫師仍遭騎士逆轉

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
狀元迪班薩迎來NBA例行賽首秀，先發26分鐘拿下19分。（美聯社）
狀元迪班薩迎來NBA例行賽首秀，先發26分鐘拿下19分。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

狀元郎迪班薩傷癒迎來NBA例行賽首秀，拿下19分創巫師近年初登場最佳紀錄，但巫師仍在末節被騎士逆轉，以111：121吞下17連敗。

巫師隊狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）在因右腳踝扭傷缺陣前4場比賽後，終於在28日作客騎士隊主場的比賽中迎來NBA生涯例行賽初登場，儘管他先發出賽26分鐘，轟下全隊最高的19分，寫下隊史自1992年以來最佳的球員初登場紀錄，但巫師仍在決勝節遭到騎士逆轉，以111：121落敗，苦吞對戰17連敗。

現年19歲、身高6呎9吋的迪班薩在今年6月選秀會上榮膺狀元郎，他在先前對黃蜂隊的熱身賽尾聲不慎扭傷腳踝，錯過開季前4場比賽，球團在日前將其狀態升級為可出賽，並在社群網站發布「不用再等了」預告，迪班薩本人也自信回應「是時候了」。

此役迪班薩先發上陣，首節就展現身手獨拿9分，全場繳出19分、包含一次接獲隊友喬治（Kyshawn George）傳球的精采空中接力灌籃，帶領巫師單節狂轟42分。根據ESPN研究顯示，這是自1992年古格利奧塔（Tom Gugliotta）砍下20分以來，巫師球員生涯初登場的最佳得分表現。

巫師在前三節一度取得雙位數領先，但主場作戰的騎士在下半場急起直追。騎士莫布里（Evan Mobley）攻下全場最高24分，包含生涯新高的5記三分球與末節關鍵10分，華森（Peyton Watson）也挹注22分。比賽進入決勝節，騎士打出一波9：0的強勢攻勢反超比分，終場以10分之差收下3連勝，同時延續對巫師的跨季17連勝紀錄，這也是目前聯盟中對戰的最長連勝障礙。

巫師雖吞敗，但團隊仍有亮眼發揮，戴維斯（Anthony Davis）與薩爾（Alex Sarr）各拿18分，庫里巴利（Bilal Coulibaly）更展現前8次出手全中的高效率，貢獻17分，喬治則送出全場最多的11次助攻。

精華 FAQ

  • 迪班薩先發出賽26分鐘攻下全隊最高19分，首節就拿9分，並完成一次精彩空中接力灌籃，寫下巫師隊史自1992年以來最佳的球員初登場得分表現。

  • 巫師前三節一度領先，但決勝節進攻與防守都出現下滑，騎士則靠末節9：0攻勢反超，比賽後段持續拉開差距，最終巫師以111：121落敗。

  • 騎士由莫布里攻下全場最高24分，包含生涯新高的5記三分球與末節關鍵10分，華森也貢獻22分，兩人聯手帶動球隊完成逆轉並拿下3連勝。

社群網站 NBA

上一則

NBA／射手畢斯利認罪「假球案」 恐終身遭禁賽

下一則

MLB／釀酒人世界大賽封王 終結隊史57年冠軍荒

延伸閱讀

NBA／愛德華47分白忙 騎士米契爾、哈登延長賽攜手斷灰狼3連勝

NBA／愛德華47分白忙 騎士米契爾、哈登延長賽攜手斷灰狼3連勝
NBA／選秀狀元迪班薩還沒開季就扭傷 巫師教頭謹慎面對

NBA／選秀狀元迪班薩還沒開季就扭傷 巫師教頭謹慎面對
NBA／柯瑞背靠背缺陣 布克狂轟43分太陽射下勇士

NBA／柯瑞背靠背缺陣 布克狂轟43分太陽射下勇士
NBA開幕戰／喬治首秀狂轟38分 活塞113：121不敵塞爾提克

NBA開幕戰／喬治首秀狂轟38分 活塞113：121不敵塞爾提克

熱門新聞

法國球星姆巴佩。（路透）

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

2026-10-26 23:18
法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」，慘遭中國企業全面封殺。(路透)

足球／姆巴佩辱華風波延燒 上個「拿毛澤東開玩笑」的人丟了央視工作

2026-10-27 02:47
松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）

乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

2026-10-23 19:14
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，在中國丟代言。(歐新社)

足球／姆巴佩辱華風波 向中國球迷致歉：我的言論傷害了華人社群

2026-10-27 08:05
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15

超人氣

更多 >
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉