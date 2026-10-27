NBA／灰狼愛德華傳右膝動刀缺陣2個月 雷納德也爆膝傷

灰狼愛德華面臨長達兩個月的休養期。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： NBA新賽季傷兵潮來襲，雷納德因左膝腫脹暫休數周，愛德華則因右膝傷勢動刀，預計缺陣2個月，對暴龍與灰狼造成重大打擊。

NBA 新賽季才剛開打，各隊就遭遇嚴重傷兵打擊，其中本季回鍋暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）因左膝腫脹，預計將缺席數周；而昨天對騎士才剛拿下單場47分的灰狼愛德華（Anthony Edwards），也因右膝傷勢將進行關節鏡手術，面臨長達兩個月的休養期。

35歲的雷納德本季重返暴龍卻遇波折，消息人士透露，他的核磁共振檢查（MRI）顯示並無結構性損傷，但球團與球員雙方決定利用這段時間讓他的身體重新調整。

雷納德在社群平台發文表達無奈，「缺席比賽總是令人沮喪，我回到這裡是要與球隊一同競爭，目前正專注於找回100%的狀態。」本季至今他出賽兩場，場均繳出19.5分、7.5籃板與3.5抄截，暴龍球團表示，他將在一個星期後重新接受評估。

另一方面，灰狼一哥愛德華同樣傳出膝傷，並將針對右膝進行關節鏡手術，預計缺陣長達兩個月。儘管他在昨天與騎士之戰賽前一度列入出賽成疑，但最終卻上場高達41分鐘並攻下47分，但傷勢仍迫使他必須接受手術治療，本季開局他狀態火熱，場均轟下33.3分、4.8籃板與3.5助攻，他的缺陣無疑是對開季打出3勝1敗戰績的灰狼的一大重創。