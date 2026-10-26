我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

NBA／愛德華47分白忙 騎士米契爾、哈登延長賽攜手斷灰狼3連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
騎士隊球星哈登(左)26日在比賽中防守灰狼隊後衛小鮑爾(右)。(美聯社)
騎士隊球星哈登(左)26日在比賽中防守灰狼隊後衛小鮑爾(右)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

愛德華攻下47分仍無力挽回戰局，騎士靠米契爾與哈登在延長賽關鍵得分，以127：125逆轉灰狼，終結對手開季3連勝。

NBA開季拉出一波3連勝的灰狼，今天(26日)作客騎士主場陷入苦戰，在上半場一路領先的情況下，卻遭到騎士將比賽帶入延長賽，最終騎士更是在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）聯手開砲下，成功擋下灰狼愛德華（Anthony Edwards）單場47分的領軍反撲，以127：125中斷灰狼開季3連勝。

灰狼今年休賽季迎來小鮑爾（LaMelo Ball）、庫明加（Jonathan Kuminga）的加盟，並與防守大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）提前完成續約，打造出一套年輕且潛力十足的先發陣容，而開季的前3場比賽，在小鮑爾的優異發揮下，灰狼也分別擊敗熱火、魔術、暴龍。

而今天灰狼則是作客騎士主場，並在開賽再度展開猛攻，尤其是球隊一哥愛德華上半場就火力全開攻下20分，反觀騎士先發球員表現卻不盡理想，雙星米契爾、哈登以及莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）4名先發球員僅聯手拿下17分，灰狼也取得10分領先。

不過易籃後比賽卻風雲變色，上半場手感冰冷的哈登在第三節找回外線手感，一度連續命中兩顆三分球後又在籃下強攻得手，幫助一度落後達到15分的騎士在第三節成功逆轉戰局。

第四節雙方也回到拉鋸階段，儘管灰狼一度靠著夏農（Terrence Shannon Jr.）、麥克丹尼爾斯的連續三分球命中，一度取得7分領先，但韌性十足的騎士又隨即展開反撲，靠著哈登在倒數10秒的關鍵拋投，將比賽帶入延長賽。

延長賽哈登持續主宰戰局，開節就投進一記三分球，但手感火燙的愛德華隨後也連得5分還以顏色，不過關鍵時刻米契爾的後仰跳投得手，加上哈登和華森（Peyton Watson）連續4罰命中，最終騎士就以2分差距險勝，中斷灰狼開季3連勝。

騎士今天團隊共計7人得分上雙，其中米契爾與哈登分別攻下26分、7助攻與22分、9助攻，替補上陣的湯瑪斯（Meleek Thomas）則投進4記三分球拿下16分。至於灰狼則以愛德華47分最佳，小鮑爾今天雖然也有11分、6助攻，但也發生高達7次失誤。

精華 FAQ

  • 騎士在主場以127：125擊敗灰狼，靠延長賽的關鍵攻勢完成逆轉，成功中斷灰狼開季3連勝，也讓客隊的強勢開局告一段落。

  • 愛德華雖然轟下47分，但灰狼在下半場與延長賽未能守住優勢，且小鮑爾有7次失誤，團隊在關鍵時刻的把握度不如騎士。

  • 米契爾拿下26分、7助攻，哈登貢獻22分、9助攻，兩人先後在第三節、末節與延長賽接管比賽，成為騎士逆轉獲勝的主因。

NBA

上一則

NBA／雷霆開季就傷2大將 威廉斯、華勒斯將動刀歸期未定

下一則

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

延伸閱讀

NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分

NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分
NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差
NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局

NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局
NBA／愛德華力挺入選明星賽 灰狼與麥克丹尼爾斯提前續約1年13億元

NBA／愛德華力挺入選明星賽 灰狼與麥克丹尼爾斯提前續約1年13億元

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）

乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

2026-10-23 19:14
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
法國球星姆巴佩。（路透）

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

2026-10-26 23:18
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。（教練黃柏瑞提供/中央社）

唐嘉鴻單槓摘金 世錦賽史上台灣第一人

2026-10-25 16:38

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情