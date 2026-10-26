NBA／愛德華47分白忙 騎士米契爾、哈登延長賽攜手斷灰狼3連勝

騎士隊球星哈登(左)26日在比賽中防守灰狼隊後衛小鮑爾(右)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 愛德華攻下47分仍無力挽回戰局，騎士靠米契爾與哈登在延長賽關鍵得分，以127：125逆轉灰狼，終結對手開季3連勝。

NBA 開季拉出一波3連勝的灰狼，今天(26日)作客騎士主場陷入苦戰，在上半場一路領先的情況下，卻遭到騎士將比賽帶入延長賽，最終騎士更是在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）聯手開砲下，成功擋下灰狼愛德華（Anthony Edwards）單場47分的領軍反撲，以127：125中斷灰狼開季3連勝。

灰狼今年休賽季迎來小鮑爾（LaMelo Ball）、庫明加（Jonathan Kuminga）的加盟，並與防守大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）提前完成續約，打造出一套年輕且潛力十足的先發陣容，而開季的前3場比賽，在小鮑爾的優異發揮下，灰狼也分別擊敗熱火、魔術、暴龍。

而今天灰狼則是作客騎士主場，並在開賽再度展開猛攻，尤其是球隊一哥愛德華上半場就火力全開攻下20分，反觀騎士先發球員表現卻不盡理想，雙星米契爾、哈登以及莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）4名先發球員僅聯手拿下17分，灰狼也取得10分領先。

不過易籃後比賽卻風雲變色，上半場手感冰冷的哈登在第三節找回外線手感，一度連續命中兩顆三分球後又在籃下強攻得手，幫助一度落後達到15分的騎士在第三節成功逆轉戰局。

第四節雙方也回到拉鋸階段，儘管灰狼一度靠著夏農（Terrence Shannon Jr.）、麥克丹尼爾斯的連續三分球命中，一度取得7分領先，但韌性十足的騎士又隨即展開反撲，靠著哈登在倒數10秒的關鍵拋投，將比賽帶入延長賽。

延長賽哈登持續主宰戰局，開節就投進一記三分球，但手感火燙的愛德華隨後也連得5分還以顏色，不過關鍵時刻米契爾的後仰跳投得手，加上哈登和華森（Peyton Watson）連續4罰命中，最終騎士就以2分差距險勝，中斷灰狼開季3連勝。

騎士今天團隊共計7人得分上雙，其中米契爾與哈登分別攻下26分、7助攻與22分、9助攻，替補上陣的湯瑪斯（Meleek Thomas）則投進4記三分球拿下16分。至於灰狼則以愛德華47分最佳，小鮑爾今天雖然也有11分、6助攻，但也發生高達7次失誤。