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NBA／76人一路被壓著打 93：106 遭活塞斷開季3連勝

記者曾思儒／即時報導
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76人隊93：106活塞隊。(美聯社)
76人隊93：106活塞隊。(美聯社)

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文章摘要整理：

76人缺少安比德與部分主力輪休下，全場多數時間落後活塞，雖有馬克西末節強勢追分，仍以93：106吞敗，開季3連勝止步。

本季組成豪華陣容的76人隊，今天碰活塞隊一路落後，儘管馬克西（Tyrese Maxey）第四節上演個人秀，但在當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣下仍反撲失利，以93：106敗陣，開季3連勝告終。

活塞今天也少了主戰中鋒杜倫（Jalen Duren），剛和活塞簽下5年2億美元的頂薪續約的他因大腿受傷，至少缺席兩周，不過球隊開賽3分多鐘就打出15：1的瘋狂攻勢，第二節最多領先到56：35；76人靠41歲「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）節末連進3球，拉出一波9：0反撲，才將差距縮小到12分。

下半場馬克西挺身而出，第四節連拿分數一度助76人縮小差距到75：79，但活塞「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）馬上回敬三分彈，關鍵時刻里德（Paul Reed）也接連進球，康寧漢（Cade Cunningham）也上罰球線取分，聯手擋住76人反撲，助隊最終以106：93收下開季3連勝。

「背靠背」出賽的76人除安比德休息，昨天同樣有出色表現的二年級後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）今天同樣免戰，馬克西29分是全隊最高，詹姆斯18分，布朗（Jaylen Brown）雖有16分但20投僅5中。

活塞以康寧漢26分最高，羅賓森三分球9投5中貢獻21分，詹金斯（Daniss Jenkins）和柯林斯（John Collins）各挹注18分和16分。

精華 FAQ

  • 76人此役缺少安比德，又是背靠背出賽，整體攻守都受影響，前兩節就被活塞拉開差距。雖然馬克西末節帶隊追分，但最終仍無法逆轉。

  • 76人下半場靠馬克西連續取分，一度把落後縮小到75：79，看到翻盤機會。不過活塞很快由羅賓森外線回敬，並靠里德與康寧漢得分穩住勝局。

  • 76人以馬克西29分最高，詹姆斯拿18分，布朗16分但命中率不高。活塞則由康寧漢攻下26分領軍，羅賓森三分9投5中拿21分，詹金斯與柯林斯也有穩定輸出。

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