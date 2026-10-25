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NBA／唐西奇狂轟52分 湖人132：123爵士 開季3連勝

記者曾思儒／即時報導
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唐西奇(後)本季聯盟第一次得分突破50分的紀錄。(路透)
唐西奇(後)本季聯盟第一次得分突破50分的紀錄。(路透)

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文章摘要整理：

唐西奇飆出52分、8顆三分與10助攻，帶領湖人在最多落後18分下逆轉爵士，收下開季3連勝。

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰爵士隊狂轟52分，包含8記三分球，助隊扭轉最多18分落後劣勢，以132：123逆轉奪勝，52分也成本季聯盟第一次得分突破50分的紀錄。

爵士第一節轟下47分，帶著18分領先進入第二節，但湖人回敬單節45：21攻勢，包括唐西奇最後4.2秒的後撤步三分球，半場打完反以74：71反超；第四節唐西奇又投進幾顆關鍵外線，助隊打出一波14：5猛攻，最後1分42秒時取得127：121分領先，最終以9分差踢館成功。

全場30投17中的唐西奇，52分包括8記三分彈，另有10助攻和7籃板；後場搭檔里夫斯（Austin Reaves）也有29分發揮，兩人合計24罰21中，罰球獲得的分數和爵士全隊相同，率湖人拉出開季3連勝，也是近9次對戰爵士的第8勝。

從爵士被交易到湖人的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），「回娘家」首戰只拿2分但有7籃板。

爵士以當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）28分最佳，喬治（Keyonte George）貢獻24分、9籃板、10助攻的「準大三元」，傑克森（Jaren Jackson Jr.）挹注20分。

精華 FAQ

  • 唐西奇全場30投17中，攻下52分、8記三分、10助攻與7籃板，不僅創下本季首位50分表現，也在末節連續命中外線，成為湖人逆轉勝的最大功臣。

  • 爵士首節轟下47分，一度取得最多18分領先，但湖人第二節回敬45：21攻勢，半場反超為74：71；末節再打出14：5猛攻，最終以132：123贏球。

  • 湖人後場搭檔里夫斯貢獻29分，兩人合計24罰21中；爵士方面馬卡南拿28分、喬治繳出24分9籃板10助攻準大三元，另有Jaren Jackson Jr.拿20分。

NBA 湖人 唐西奇

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