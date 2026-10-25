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NBA／柯瑞背靠背缺陣 布克狂轟43分太陽射下勇士

記者曾思儒／即時報導
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布克（右）狂轟43分，率隊以131：122擊敗勇士。(美聯社)
布克（右）狂轟43分，率隊以131：122擊敗勇士。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

勇士在柯瑞等主力缺陣下，雖有倫德伯格與梅爾頓合力搶分，仍擋不住布克轟下43分，太陽以131：122取勝。

開季面臨4天3戰的勇士隊，24日當家球星柯瑞（Stephen Curry）在內的多名主力缺陣，儘管新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出26分，但對手太陽隊的看板球星布克（Devin Booker）狂轟43分，率隊以131：122擊敗勇士，連5季主場開幕戰都收下勝場。

勇士昨天遭灰熊隊打出17：0的逆轉攻勢，苦吞2連敗，24日除柯瑞沒出賽，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、霍福特（Al Horford）和格林（Draymond Green）也都休息，前兩戰的先發只有菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）和桑托斯（Gui Santos）持續先發。主力缺陣下吞敗，勇士開季3場勝場還沒開張，寫下19年來頭一遭。

布克24日火力全開，上半場攻下19分，第三節再轟下17分，包括節末連兩記三分彈，其中最後35.5秒更是完成「4分打」，加上隊友古德溫（Jordan Goodwin）投進壓哨外線，助太陽帶著102：92領先進入決勝節。

第四節勇士仍努力追趕，但太陽有肯納德（Luke Kennard）輸送外線火力，他單場三分球5投3中貢獻11分，包括第四節澆熄勇士反撲氣燄的關鍵三分彈，助隊擺脫開幕戰83：124慘輸給拓荒者隊的陰霾。

布克24日25投17中轟下43分，還有7助攻和7籃板，布里吉斯（Miles Bridges）挹注16分；勇士以倫德伯格生涯新高26分最佳，梅爾頓（De'Anthony Melton）板凳出發貢獻25分。

精華 FAQ

  • 勇士在4天3戰的密集賽程下，柯瑞、波傑姆斯基、霍福特與格林等主力休兵，攻守兩端都受影響，最後仍以122：131不敵太陽，開季3戰還未開胡。

  • 布克全場25投17中，高效率轟下43分，外加7助攻、7籃板，並在第三節連續得分拉開差距，幫助太陽穩住領先並拿下主場勝利。

  • 新秀倫德伯格打出生涯新高26分，梅爾頓從板凳出發也貢獻25分，兩人雖努力撐起火力，但仍無法彌補勇士整體戰力與防守端的落差。

NBA 柯瑞

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