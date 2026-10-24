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NBA／欺負獨行俠少雙星 「斑馬」慢熱馬刺仍奪開季首勝

記者曾思儒／即時報導
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溫班亞瑪全場攻下23分。（路透）
溫班亞瑪全場攻下23分。（路透）

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文章摘要整理：

溫班亞瑪上半場手感偏慢，仍率馬刺在主場以122：106擊敗缺少雙星的獨行俠，終結開季連敗並收下首勝。

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天碰獨行俠隊雖有些「慢熱」狀況，但第二節尾聲手感加溫，最終全場攻下23分，搭配哈波（Dylan Harper）21分，聯手助「黑衫軍」以122：106擊敗兩大球星厄文（Kyrie Irvin）和佛雷格（Cooper Flagg）都缺席的獨行俠，開季第3場比賽終於收獲勝場。

上季打進總冠軍賽的馬刺，開季前兩戰卻都滑鐵盧，今天再吞敗將是2008到09賽季的首度開季3連敗，不過黑衫軍避免落入尷尬處境，今天先發五人得分都達兩位數，其中溫班亞瑪上半場雖顯得慢熱，進入第二節中段僅拿1分，但在兩度「空中接力」灌籃下分數快速累積，上半場以12分作收，助馬刺取得68：60領先。

獨行俠第三節上演反撲，但馬刺第四節打出一波17：5攻勢鎖定勝局，單節30：17攻勢也讓獨行俠吞下本季主場首敗。

馬刺今天搶下15顆進攻籃板，第二波得分以25：10領先讀俠行；獨行俠上半場禁區攻下46分，寫下1997到98賽季引入逐球紀錄後的隊史最高，但在佛雷格肩傷缺陣，厄文「背靠背」不出賽下，先發五人得分合計只拿50分，沒能撼動黑衫軍，倒是菜鳥德拉雷亞（Sergio De Larrea）板凳出發攻下全隊最高21分成亮點。

馬刺先發五人得分都達兩位數，星溫班亞瑪23分、7籃板、4阻攻，哈波21分，福克斯（De'Aaron Fox）和卡瑟爾（Stephon Castle）各19分，瓦賽爾（Devin Vassell）11分、6助攻。

精華 FAQ

  • 馬刺由溫班亞瑪攻下23分、7籃板、4阻攻領軍，哈波挹注21分，福克斯與卡瑟爾各有19分，先發五人全數得分上雙，火力分散且穩定。

  • 他第二節中段前手感並不理想，一度只拿1分，但之後靠兩次空中接力灌籃帶動氣勢，上半場仍累積到12分，幫助馬刺取得68：60領先。

  • 獨行俠在厄文與佛雷格缺陣下，先發火力大受影響，雖第三節一度反撲，仍被馬刺第四節17：5攻勢壓制；菜鳥德拉雷亞替補攻下21分最亮眼。

馬刺 NBA 厄文

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