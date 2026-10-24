NBA／詹姆斯休兵無礙 安比德大三元率76人奪開季3連勝

76人隊安比德。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯因背部問題休兵，76人仍靠安比德、布朗與馬克西合力發揮，在主場以127：116擊敗公鹿，順利拿下開季3連勝。

本季組成「四星」的76人隊，當家球星之一的「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）雖因背傷缺陣，但內線大將安比德（Joel Embiid）繳出「大三元」，布朗（Jaylen Brown）和馬克西（Tyrese Maxey）也聯手轟下53分，助隊第四節甩開公鹿隊反撲，以127：116收下開季3連勝。

這是76人本季首度迎接「背靠背」賽程，今天出戰公鹿後，明天將在主場碰活塞隊，41歲的詹姆斯因背部問題缺陣，上季他也因傷勢缺席開季14場比賽。

雖少了前兩場平均有15.5分和9.5助攻的「小皇帝」，76人今天在另外3名球星發揮下仍握有優勢，首節就取得34：25領先，全場最高優勢達16分。

公鹿第四節尾聲一度追到114：117，但76人先有布朗投進三分球，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）抄截得手後凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）追加外線，接續埃奇庫姆抄截再讓安比德完成暴扣，76人一波8：0攻勢鎖定勝利，最終以127：116收下3連勝。

76人得分圍繞在三大球星身上，安比德繳出28分、11籃板、10助攻，布朗27分、馬克西26分，埃奇庫姆也有17分、13籃板；公鹿以哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）21分最佳，韋爾（Kel'el Ware）替補貢獻19分、13籃板。