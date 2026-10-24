NBA／希臘怪物提前放滿 熱火開季吞3連敗寫難堪紀錄
安戴托昆波首度代表熱火出賽卻陷入犯規麻煩，熱火最終以110：115不敵黃蜂，吞下開季3連敗，創下史波史特拉執教19年來最差開局。
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安戴托昆波首度代表熱火出賽卻陷入犯規麻煩，熱火最終以110：115不敵黃蜂，吞下開季3連敗，創下史波史特拉執教19年來最差開局。
熱火隊有兩度年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入，開季表現卻顯得掙扎，今天在安戴托昆波提前犯滿畢業下以110：115敗給黃蜂隊，苦吞開季3連敗，寫下總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）19年執教來的最差開季表現。
本季首度披上熱火戰袍的「希臘怪物」，今天陷入犯規麻煩，最後還剩2分多鐘時犯滿畢業，只留下11投4中拿14分、6籃板成績單。
黃蜂今天少了先發克努佩爾（Kon Knueppel）和懷特（Coby White），不過米勒（Brandon Miller）狂轟34分，施羅德（Dennis Schroder）和里德（Naz Reid）也各贊助25分和23分，助隊第三節打出30：17攻勢拉開差距。
公鹿在安戴托昆波突下第4犯後，改由米契爾（Davion Mitchell）、阿德巴約（Bam Adebayo）和替補的拉爾森（Pelle Larsson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和波提斯（Bobby Portis）上場，反而打出一波反撲攻勢，比賽尾聲三度追平比分，但黃蜂靠艾倫（Grayson Allen）關鍵「4分打」回到108：104領先，就此維持優勢到最後。
米契爾22分是熱火今天最高，阿德巴約20分、拉爾森15分，湯普森（Klay Thompson）14分。
兩隊前一次交鋒是上季附加賽，不過雙方陣容都有不少變動，當時為黃蜂投進致勝球的小鮑爾（LaMelo Ball）已被交易到灰狼隊，熱火主戰射手赫洛（Tyler Herro）也轉戰公鹿。
他今天深陷犯規麻煩，第三節後段後續失去控制，最後在剩下2分多鐘時犯滿畢業，全場11投4中，只拿到14分與6籃板，未能帶動熱火逆轉。 熱火以110：115落敗後，開季吞下3連敗，這也是總教練史波史特拉19年執教以來最差的開季表現，球隊目前仍找不到穩定勝利節奏。 黃蜂雖少了克努佩爾與懷特，仍靠米勒轟下34分，搭配施羅德25分、里德23分，第三節打出30：17攻勢拉開差距，最後守住艾倫關鍵4分打帶來的領先。
精華 FAQ
他今天深陷犯規麻煩，第三節後段後續失去控制，最後在剩下2分多鐘時犯滿畢業，全場11投4中，只拿到14分與6籃板，未能帶動熱火逆轉。
熱火以110：115落敗後，開季吞下3連敗，這也是總教練史波史特拉19年執教以來最差的開季表現，球隊目前仍找不到穩定勝利節奏。
黃蜂雖少了克努佩爾與懷特，仍靠米勒轟下34分，搭配施羅德25分、里德23分，第三節打出30：17攻勢拉開差距，最後守住艾倫關鍵4分打帶來的領先。
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