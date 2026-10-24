我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

NBA／洛城內戰 凱斯勒再拿22分、6阻攻 湖人退快艇收開季2連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖人隊球星凱斯勒(中)23日在比賽中灌籃。(路透)
湖人隊球星凱斯勒(中)23日在比賽中灌籃。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

湖人在洛城內戰靠第二、三節火力壓制快艇，凱斯勒與里夫斯聯手領軍，最終以125：117收下開季2連勝。

NBA本賽季首度的「洛城內戰」在23日登場，在主場出賽的湖人隊儘管首節手感不佳一度落後，但第二、三節團隊火力全開，兩節合計攻下76分，並在末節擋下快艇隊反撲，以125：117收下開季二連勝。

湖人與快艇在今年休賽季都歷經陣容的巨幅異動，其中湖人新賽季最重要的引援凱斯勒（Walker Kessler），在首場比賽以12投12中的完美表現拿下26分後，23日面對快艇之戰不僅再度展現極高進攻效率，以14投10中拿下22分，另外還有8籃板、6阻攻演出，打得快艇禁區毫無招架之力。

不過在雷納德（Kawhi Leonard）離隊後扛起球隊新一哥位置的葛蘭德（Darius Garland），23日也攜手迎戰前東家的八村壘和老將洛培茲（Brook Lopez）出擊，不斷在三分線外放冷箭，幫助快艇在禁區屈居劣勢的情況下仍能緊咬比分不放。

第三節湖人里夫斯（Austin Reaves）挺身而出接管戰局，他單節以7投6中表現攻下13分，反觀快艇卻出現單節12記失誤的狀況，讓湖人前三節打完取得13分領先。末節快艇雖然展開反撲，一度追到僅剩6分差距，但里夫斯在比賽最後1分半鐘的進球，也澆熄了快艇最後反撲氣燄，終場湖人就以8分差距險勝快艇，收下開季2連勝。

湖人23日延續了首場比賽團隊火力全開的好表現，里夫斯拿下全隊最高28分，凱斯勒22分、唐西奇23分、6籃板、7助攻，但也發生高達11次失誤，至於快艇則以葛蘭德26分最佳，洛培茲22分，面對老東家的八村壘則攻下16分。

湖人隊球星里夫斯23日拿下全隊最高28分。(美聯社)
湖人隊球星里夫斯23日拿下全隊最高28分。(美聯社)

精華 FAQ

  • 湖人隊在主場以125：117擊敗快艇隊，雖然首節一度落後，但靠著第二、三節的強勢進攻與末節守住反撲，順利拿下開季2連勝。

  • 凱斯勒延續首戰的高效率，這場14投10中攻下22分，外加8籃板與6次阻攻，強勢主宰禁區，讓快艇內線防守多次受挫。

  • 里夫斯在第三節挺身而出，單節7投6中拿下13分，帶動湖人攻勢並迫使快艇出現大量失誤，最終幫助球隊建立足夠領先優勢。

NBA 快艇 湖人

上一則

NBA／溫班亞瑪遭矮23公分湯普森賞「再見火鍋」 馬刺吞開季2連敗

下一則

高球／曾雅妮紀錄片在檀香山首映 分享從球場榮耀走向內心旅程

延伸閱讀

NBA／凱斯勒首秀打爆勇士 唐西奇飆28分 湖人開幕戰大勝

NBA／凱斯勒首秀打爆勇士 唐西奇飆28分 湖人開幕戰大勝
NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉
NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差
NBA／溫班亞瑪遭矮23公分湯普森賞「再見火鍋」 馬刺吞開季2連敗

NBA／溫班亞瑪遭矮23公分湯普森賞「再見火鍋」 馬刺吞開季2連敗

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15
大谷翔平。 (美聯社)

MLB／「天才首次展現凡人的脆弱」 洛時： 道奇無緣3連霸主因是大谷翔平

2026-10-16 19:40
葡萄牙球星C羅。（路透）

擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

2026-10-19 15:15
大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

2026-10-17 13:18

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷