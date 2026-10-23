NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普批評詹姆斯在國歌演奏時不敬並要求道歉，詹姆斯則以「今天新聞太少了」回應；同場他完成76人首秀並帶隊擊敗尼克。

美國總統川普 批評NBA 球星詹姆斯 （LeBron James）在奏唱美國國歌時舉止不敬，要求他公開道歉。效力費城76人的詹姆斯10月23日回應：「今天辦公室新聞太少了，你知道的。」他以簡短言論回應川普的批評，並未進一步解釋自己在國歌演奏期間的動作。

People雜誌報導，詹姆斯20日在紐約麥迪遜廣場花園迎來加盟76人後的首場比賽，對手是紐約尼克。比賽開始前，參加歌唱選秀節目《美國好聲音》（The Voice）的歌手艾佛瑞・威爾森（Avery Wilson）演唱美國國歌，當時詹姆斯站在隊友隊列末端，畫面顯示他在國歌演唱期間活動身體，動作看起來像是在練習高爾夫揮桿及跳投，引發外界關注。

川普10月22日在社群媒體發文，指責詹姆斯不尊重美國國歌及國家，並要求他道歉。

川普寫道：「在聆聽我們的國歌時，詹姆斯不尊重我們的國家。」他接著批評詹姆斯：「我從一開始就說他不怎麼樣，他根本是個徹底的恥辱。」川普還要求詹姆斯向為美國國旗及國家所代表的一切而犧牲的美國軍人與英雄道歉。

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面對川普的言論，41歲的詹姆斯10月23日在球隊更衣室接受記者提問時回應：「今天辦公室新聞太少了，你知道的。辦公室今天新聞太少了。」他並未針對國歌演奏期間的行為作出說明。

詹姆斯在76人首戰繳出14分、9個籃板及7次助攻，另有1次抄截與1次阻攻，協助球隊以106：100擊敗尼克。這也是他首次代表76人出賽。

在川普發文批評之前，詹姆斯已在這場比賽中遭到尼克球迷嘲諷。當他站上罰球線時，部分球迷高喊「我們不想要你」，相關畫面隨後在社群媒體流傳。

這些嘲諷可能與詹姆斯過去談及加盟尼克的想法有關。他上個月接受ESPN訪問時透露，自己曾設想以尼克球員身分結束輝煌的NBA生涯。詹姆斯目前正展開效力76人的首個賽季，球隊將於10月24日迎戰密爾瓦基公鹿。