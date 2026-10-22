NBA／小鮑爾「超級橫移」跳投 親哥、裁判協會都不挺：走步了

灰狼隊球星小鮑爾21日在比賽中出現爭議投籃。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 小鮑爾對熱火命中關鍵三分，但慢動作顯示他收球後多走4步未被吹判，連裁判協會與親哥都認定這是走步，他本人仍堅稱沒違例。

灰狼隊今年休賽季引進的球星小鮑爾 （LaMelo Ball），在昨天對上熱火隊的比賽中上演了一次令人匪夷所思的進攻，他在第二節飆進一顆關鍵三分球，幫助球隊打破平手的僵局，不過慢動作回放顯示，他在出手前「多次橫移」卻未被吹判走步違例引發議論，賽後NBA 裁判官方協會都看不下去，特別在社群平台發文認證這球確實違例。

▲ 影片來源：X＠TheHoopCentral（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據裁判協會官方在社群平台上發布的影片與解析指出，小鮑爾在收球時右腳踩在地板上，按照籃球規則，收球後僅允許跨出兩步。然而小鮑爾在收球後竟然紮紮實實的多走了四步才出手，連裁判組織也忍不住幽默發文，「大家都在問『這怎麼可能是合法的？』答案是：這根本不合法！」

更有趣的是，這記明顯的漏判連他的親哥哥鮑爾（Lonzo Ball）也在第一時間發文吐槽：「這絕對是走步沒錯，哈哈哈。」

不過，當事人小鮑爾賽後接受ESPN採訪時，得知連自家親哥哥都認證他走步，依然堅稱自己沒有違例。他笑著表示，「這傢伙是在嫉妒我啦，等下我就要打電話削他一頓，身為家人，他應該知道該站在哪邊。就算我真的錯了，我也還是對的，這就是我們家的規矩。」