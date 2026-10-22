NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

76人隊球星詹姆斯22日在比賽中灌籃。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 76人主場面對騎士一度落後29分，靠著下半場強勢防守與馬克西、布朗聯手追分，最終以114：106逆轉，收下開季2連勝，並寫下隊史近31年最大逆轉勝。

76人隊在新賽季開幕戰於衛冕軍尼克隊主場成功踢館後，今天回到費城 進行主場開幕戰並且迎戰來訪的騎士隊，儘管上半場一度落後到29分，但第四節在防守端成功加壓，迫使騎士單節僅有16分進帳，加上比賽最後階段馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）的接連切入上籃得手，最終76人就以114：106逆轉騎士，收下開季2連勝。

今年休賽季在引進詹姆斯 （LeBron James）、布朗後組成「四巨頭」陣容的76人，新賽季首場比賽就在作客衛冕軍尼克主場的賽事中完成逆轉秀，在該場比賽「四巨頭」也攜手攻下74分，展現強大的破壞力。

而今天76人則是回到費城迎接主場開幕戰，並且對上由米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）領軍的騎士，首節來訪的騎士反客為主，靠著多點開花的攻勢單節打出35：18的猛攻，上半場打完騎士就已經攻下69分，加上76人前兩節就發生高達14次數，其中詹姆斯和安比德（Joel Embiid）就包辦了8次，讓騎士取得高達24分的領先優勢。

在上半場最多落後到29分的情況下，76人卻在下半場上演戲劇化逆轉秀，先是詹姆斯在第三節開節領軍打出9：0的攻勢，隨後上一場比賽在第三節有關鍵表現的布朗再度挺身而出接管戰局，他與馬克西下半場皆攻下17分，帶領76人在第三節打出37：21的反撲。

除了進攻端找回手感外，第四節76人在防守端也不斷對騎士施壓，成功在逆轉戰局，儘管比賽最後2分51秒騎士靠著哈登三分球命中追到僅剩4分差距，但關鍵時刻先是安比德後仰跳投得手，隨後馬克西與布朗連續兩波切入進球，更是澆熄了騎士最後反撲氣燄，終場76人就以8分差距完成戲劇化逆轉秀，收下開季2連勝。

從落後29分到逆轉勝，76人不僅創下隊史近31年最大的逆轉勝，也是詹姆斯生涯最大分差的逆轉秀，他今天面對前東家繳出17分、10籃板、5助攻、3抄截全能成績單，76人則以馬克西32分最佳，安比德與布朗則分別攻下24分與21分，4人合計攻下94分。至於騎士則以米契爾32分最佳，哈登則有16分進帳。