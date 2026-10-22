我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創新疫苗問世 致命黑色素瘤死亡率降低42%

去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府

NBA／詹姆斯賽前放國歌時仍在暖身 川普砲轟：完全是恥辱

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
76人隊球星詹姆斯22日在與騎士隊比賽前演奏國歌時致意。(路透)
76人隊球星詹姆斯22日在與騎士隊比賽前演奏國歌時致意。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯在開幕戰國歌時仍暖身遭拍下，川普隨即發文痛批其不尊重國家，雙方多年恩怨再度成為焦點。

NBA新賽季才剛拉開序幕，場外就已煙硝味四起，現年41歲的76人球星詹姆斯（LeBron James）日前在客場對決尼克的開幕戰中，卻被捕捉到在全場肅立演奏美國國歌時，仍持續進行練習、甚至比劃著高爾夫球揮桿與跳投動作，美國總統川普（Donald Trump）今天透過社群平台公開痛批，直指詹皇此舉是對國家的極大不尊重。

川普在社群發文砲轟，「我從一開始就說過他這個人不行，簡直是個『完全的恥辱』，詹姆斯應該向所有為美國國旗及國家價值而犧牲的偉大美國戰士與英雄們道歉。」面對總統的強烈抨擊，詹姆斯陣營至今未做出回應。  

76人總教練納斯（Nick Nurse）則老神在在地表示，球隊早已習慣應對各種場外雜音，現階段全隊的焦點只會放在訓練場與比賽本身。

這並非川普與詹姆斯首次隔空交火。兩人多年來意見相左、互不相讓，早已累積不少恩怨。回顧過去，詹姆斯曾在2017年穿著寫有「平等」字樣的球鞋出賽，並直言絕不讓一人主宰國家的強大；他也曾在社群上稱川普是「流氓」。

面對外界施壓，詹姆斯始終堅守立場，更曾留下「我們絕對不會閉嘴只管打球」的名言，強調運動員在球場之外，對於社會、青年與平權同樣具有不容忽視的影響力。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於詹姆斯於開幕戰國歌演奏時仍持續暖身，甚至做出揮桿與跳投動作，畫面曝光後被外界解讀為對國家與儀式不敬。

  • 川普在社群發文直指詹姆斯是「完全的恥辱」，批評他應向為美國國旗與國家價值犧牲的英雄道歉，措辭相當強烈。

  • 截至報導時，詹姆斯陣營尚未回應；76人總教練納斯則表示球隊已習慣場外雜音，現階段只會把注意力放在訓練與比賽上。

詹姆斯 NBA 川普

上一則

NBA／里拉德+莫蘭特先發順起來 拓荒者開局21：0血虐太陽41分

下一則

NBA／76人落後29分逆轉勝騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

延伸閱讀

NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好

NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好
NBA／第24個賽季破紀錄 詹姆斯：成就偉業要走出舒適圈

NBA／第24個賽季破紀錄 詹姆斯：成就偉業要走出舒適圈
NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」
NBA／轉隊首秀率隊踢館尼克榮耀之夜 詹姆斯大讚馬克西永不疲憊

NBA／轉隊首秀率隊踢館尼克榮耀之夜 詹姆斯大讚馬克西永不疲憊

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
米契爾第六局扛出陽春砲。（路透）

MLB國聯冠軍戰／道奇3連霸草草夢碎 釀酒人晉世界大賽拚隊史首冠

2026-10-15 23:13
大谷翔平。 (美聯社)

MLB／「天才首次展現凡人的脆弱」 洛時： 道奇無緣3連霸主因是大谷翔平

2026-10-16 19:40
葡萄牙球星C羅。（路透）

擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

2026-10-19 15:15
大谷翔平久違的全壘打，15日在關鍵一戰出現，第二局敲出三分砲，時隔58天再度開轟，終結長達25場比賽的全壘打乾旱期。（路透）

MLB／大谷醒了 絕境敲3分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

2026-10-15 21:21
大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

2026-10-17 13:18

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格