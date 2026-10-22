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NBA／凱斯勒首秀打爆勇士 唐西奇飆28分 湖人開幕戰大勝

記者劉肇育／即時報導
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湖人中鋒凱斯勒（右）。 （美聯社）
湖人中鋒凱斯勒（右）。 （美聯社）

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文章摘要整理：

湖人在新賽季開幕戰靠凱斯勒首秀飆26分、唐西奇全能28分領軍，以127：105擊退勇士，展現後詹姆斯時代的新戰力。

在新賽季進入「後詹姆斯（LeBron James）時代」的湖人，21日在主場出戰勇士迎接新賽季開幕戰，其中休賽季加入的新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）首秀就展現高效率，出賽30分鐘就以百分之百命中率拿下26分外帶9籃板，加上唐西奇（Luka Doncic）28分、8籃板、7助攻，幫助湖人以127：105輕取勇士，收下新賽季首勝。

湖人今年休賽季面臨詹姆斯出走76人的狀況，並以唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）為核心進行陣容的大幅異動，包括簽下前爵士長人凱斯勒以及葛萊姆斯（Quentin Grimes）、魯尼（Kevon Looney）等即戰力，至於勇士則是在陣容異動不多的情況下，還面臨明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病狀況不明的情況。

在兩隊戰力一消一長下，兩隊的球隊開幕戰也呈現一面倒的局勢，尤其是禁區戰力放空城的勇士，讓湖人新成員凱斯勒在油漆區內如入無人之境，他全場共記10度灌籃轟炸籃框，成為繼2003年的歐尼爾（Shaquille O’Neal）後，再一位達成此紀錄的湖人球員。

除了凱斯勒主宰禁區外，湖人一哥唐西奇也在上半場就火力四射，前兩節他就攻下23分，與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的20分分庭抗禮，不過相較於唐西奇獲得隊友的火力支援，包括凱斯勒、里夫斯得分都在20分以上，柯瑞卻是獨木難撐，先發球員中僅有新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與桑托斯（Gui Santos）得分上雙，格林（Draymond Green）全場更僅有2分進帳，最終勇士就在一度落後超過30分下，以22分差距不敵湖人。

唐西奇繳出28分、8籃板、7助攻、3抄截全能數據，但也有6次數，凱斯勒26分、9籃板，里夫斯23分、6助攻、4籃板，至於勇士則是以柯瑞23分最佳。

精華 FAQ

  • 關鍵在於湖人新陣容攻守都占上風，凱斯勒在禁區完全壓制對手，唐西奇與里夫斯也持續輸出火力；反觀勇士禁區空虛、團隊支援不足，比分很快被拉開。

  • 凱斯勒首秀出賽30分鐘，靠百分之百命中率拿下26分、9籃板，並有10次灌籃轟炸籃框，成為繼2003年歐尼爾後，再度達成此紀錄的湖人球員。

  • 唐西奇得到28分、8籃板、7助攻與3抄截，還有隊友分擔火力；柯瑞雖攻下23分，但隊友支援有限，勇士先發得分點過少，最終難以追近比分。

唐西奇 湖人 NBA

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