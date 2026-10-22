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NBA／開幕戰轟45分比肩張伯倫、喬丹 愛德華透露遭熱火板凳挑釁

記者劉肇育／即時報導
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愛德華此役手感熱得發燙，全場29投16中，包含三分球17投9中，超越熱火全隊的3...
愛德華此役手感熱得發燙，全場29投16中，包含三分球17投9中，超越熱火全隊的33投8中。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

愛德華在開幕戰客場對熱火高效砍下45分，率灰狼大勝，並成為史上第3位多次在開幕戰拿下至少40分的球員，賽後也透露垃圾話挑釁激發了他的火力。

灰狼隊一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今(21)天在球隊新賽季開幕戰打出歷史級表現，他在客場面對熱火隊的比賽中全場出賽僅33分鐘就以高效率轟下45分、10籃板、3助攻，率領灰狼以131：106輕鬆痛宰熱火，這不僅是他在開幕戰的飆分秀代表作，更讓他正式躋身傳奇行列，成為聯盟歷史上第3位在生涯中多次於開幕戰砍下至少40分的球員。

愛德華此役手感熱得發燙，全場29投16中，包含三分球17投9中，超越熱火全隊的33投8中，成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）後，史上第3位生涯多次於開幕戰砍下至少40分的球員，談到與兩位傳奇並列這項罕見紀錄時，愛德華坐在置物櫃前難掩興奮之情，笑得合不攏嘴直呼，「這太火熱了！」

愛德華繼去年開幕戰對拓荒者隊轟下41分後，本季開幕戰再度狂飆45分，展現出極具統治力的開季調整狀態。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後盛讚愛德華的心態與能力，「他總是為了大場面而生、熱愛並擁抱這些時刻，而開幕戰永遠都是他的舞台。」

談到今晚為何能展現如此恐怖的侵略性，愛德華透露除了來自家人的力量，還有一段意外的小插曲，他坦言比賽中遭到熱火板凳席某位球員噴垃圾話挑釁，雖然他甚至搞不清楚對方到底是誰，但卻直接點燃了他的鬥志，「他講話相當瘋狂，但當我開口回應後，他就沒什麼話好說了，我想這大概就是我今晚狀態如此亢奮的主因。」

精華 FAQ

  • 他僅出賽33分鐘，就以29投16中、三分17投9中的高效率轟下45分，另有10籃板與3助攻，幾乎以一己之力帶動灰狼火力，幫助球隊以131：106大勝熱火。

  • 他成為聯盟歷史上第3位生涯多次在開幕戰砍下至少40分的球員，前2位是張伯倫與喬丹；他去年開幕戰也曾對拓荒者轟下41分，今年再進一步提升到45分。

  • 他透露比賽中遭到熱火板凳席某位球員的垃圾話挑釁，雖然不清楚對方是誰，但對方的言語直接點燃他的鬥志；他回應後對方就沒話說，成了他爆發的關鍵推力。

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