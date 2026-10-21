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NBA／掏腰包買全版廣告謝球迷 唐西奇喊話：今展開爭冠之旅

記者劉肇育／即時報導
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唐西奇在廣告信中感性向球迷喊話與致謝。(美聯社)
唐西奇在廣告信中感性向球迷喊話與致謝。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

唐西奇在湖人開幕戰前自費刊登全版廣告致謝球迷，並強調球隊將以全力拚戰、正式開啟爭冠之旅。

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今夏詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，展現十足領袖氣魄，在今天出戰勇士隊的球隊開幕戰賽前，他自掏腰包在《洛杉磯時報》刊登全版醒目廣告，親自向洛城球迷喊話，不僅感性致謝球迷自他加盟以來的熱情相迎，更霸氣宣告「今晚我們正式開啟爭冠之旅」。

▲ 影片來源：X平台＠DanWoikeSports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

回顧湖人近年的陣容洗牌，紫金大軍自2020年靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手奪冠後，陣容經歷巨幅變革。包括去年將戴維斯交易至獨行俠換來唐西奇，而詹姆斯則在今年休賽季透過自由市場轉投76人，如今的湖人已完全蛻變為以唐西奇為核心的全新團隊。

唐西奇在廣告信中感性向球迷喊話與致謝，「從我抵達洛杉磯的那一刻起，你們就張開雙臂歡迎我，這是我永遠不會忘記的。我們對你們的承諾是，每場比賽、每一晚，我們都會付出所有，絕不找藉口、絕不放過任何一個夜晚。」

隨著湖人將在今天迎來新賽季開幕戰，在主場迎戰柯瑞（Stephen Curry）率領的勇士，唐西奇也不忘向全城球迷發出動員令，呼籲大家踴躍進場支持，「單靠我們自己無法做到，你們是全世界最棒的球迷，我們需要你們的力量，每一場比賽都和我們一起並肩作戰。」

精華 FAQ

  • 他自掏腰包在《洛杉磯時報》刊登全版廣告，主要是向洛杉磯球迷表達感謝，也藉此展現領袖態度，鼓舞球隊與球迷在新賽季共同迎戰。

  • 他感謝球迷自他加盟以來的熱情迎接，並承諾球隊每場比賽都會全力以赴、絕不找藉口，同時強調今晚是湖人正式展開爭冠之旅的起點。

  • 報導指出湖人自2020年奪冠後陣容大幅改組，去年以戴維斯交易換來唐西奇，今年又因詹姆斯轉投76人，讓球隊正式轉為以唐西奇為核心的新團隊。

唐西奇 NBA

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