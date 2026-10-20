NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」
詹姆斯作客尼克主場時遭球迷嗆聲，同時回應自己曾想加盟尼克、在麥迪遜廣場花園退休的往事，並以24季紀錄與紀念徽章成為焦點。
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詹姆斯作客尼克主場時遭球迷嗆聲，同時回應自己曾想加盟尼克、在麥迪遜廣場花園退休的往事，並以24季紀錄與紀念徽章成為焦點。
NBA球星詹姆斯（LeBron James）20日代表費城76人隊作客紐約尼克隊主場，卻遭尼克球迷高喊「我們不需要你」（We don’t want you），場面引發關注。詹姆斯日前曾透露，他成為自由球員時，曾考慮加盟尼克隊，甚至希望在麥迪遜廣場花園球場結束職業生涯，如今這番言論也成為球迷嘲諷他的話題。
今年休賽季組成「四巨頭」陣容的76人隊，今天在新賽季開幕戰作客尼克隊主場，就帶給衛冕軍極大威脅，甚至在第四節一度取得7分領先，儘管尼克末節一度靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）挺身而出追到僅剩1分差，但76人仍靠安比德（Joel Embiid）三分球與馬克西（Tyrese Maxey）抄截快攻灌籃，以106：100擊敗尼克。
41歲的詹姆斯迎來職業生涯第24個賽季，成為NBA史上首位征戰24個賽季的球員，他今天佩戴特別版紀念徽章。
詹姆斯上個月接受ESPN訪問時透露，他曾想像自己穿上尼克隊球衣，在麥迪遜廣場花園球場結束NBA生涯。他在76人隊年度媒體日表示：「我曾想像自己在花園球場打球，並在那裡結束職業生涯。那是我打過球的場館中，最棒的地方之一。」
詹姆斯也稱讚麥迪遜廣場花園是全球最出色的籃球場館之一，但談到最後為何沒有加盟尼克隊時，他說：「但在他們擊敗聖安東尼奧之後，我就想，『不行，我不能這麼做。』我真的辦不到。」
詹姆斯坦言，若當時選擇加盟尼克隊，勢必得面對外界高度關注與輿論壓力。他說：「你們根本不會讓我輕鬆度過這件事。」不過，他仍向尼克隊表達敬意，稱讚球隊與球員實力出色，並特別點名後衛布朗森（Jalen Brunson），表示：「我很喜歡那個人，他真的很出色。」
詹姆斯本季雖效力於費城76人隊，卻將家人安置在紐約市，並搭乘直升機往返紐約與費城出賽，航程約40分鐘。詹姆斯19日接受媒體訪問時表示，自己過去就曾採用這種交通方式，並稱直升機「只是另一種交通工具」。
他在作客尼克主場時被球迷高喊「我們不需要你」，場面相當尷尬；而他先前曾表示自己一度考慮加盟尼克，甚至想在麥迪遜廣場花園結束生涯，因此成為球迷嘲諷的焦點。 76人隊在第四節曾被尼克追近比分，但關鍵時刻靠安比德的三分球與馬克西的抄截快攻灌籃穩住局勢，最終以106：100擊敗尼克，拿下新賽季開幕戰勝利。 41歲的詹姆斯迎來生涯第24個賽季，成為NBA史上首位打滿24季的球員，並佩戴特別版紀念徽章；此外他把家人安置在紐約，還搭乘直升機往返紐約與費城出賽。
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他在作客尼克主場時被球迷高喊「我們不需要你」，場面相當尷尬；而他先前曾表示自己一度考慮加盟尼克，甚至想在麥迪遜廣場花園結束生涯，因此成為球迷嘲諷的焦點。
76人隊在第四節曾被尼克追近比分，但關鍵時刻靠安比德的三分球與馬克西的抄截快攻灌籃穩住局勢，最終以106：100擊敗尼克，拿下新賽季開幕戰勝利。
41歲的詹姆斯迎來生涯第24個賽季，成為NBA史上首位打滿24季的球員，並佩戴特別版紀念徽章；此外他把家人安置在紐約，還搭乘直升機往返紐約與費城出賽。
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