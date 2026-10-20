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NBA開幕戰／衛冕軍尼克100：106不敵76人 詹姆斯奪14分

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詹姆斯（23號）20日持球突破。（美聯社）
詹姆斯（23號）20日持球突破。（美聯社）

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文章摘要整理：

尼克在主場開幕戰先領冠軍戒指與旗幟升空，卻未能延續上季氣勢，最終以100：106不敵76人，吞下新賽季首敗。

NBA衛冕冠軍紐約尼克20日在麥迪遜廣場花園舉行開幕戰，賽前舉行冠軍戒指頒發儀式，並將2025至2026年賽季的總冠軍旗幟升上球場上空。不過，尼克未能延續上賽季季後賽屢次逆轉的氣勢，最終以100：106不敵76人，新賽季首戰吞敗。

尼克上個賽季季後賽表現戲劇性十足，多次在比賽末段逆轉戰局，但新賽季首戰未能再次上演奇蹟。

正式開賽後，雙方展開激烈拉鋸，比分多次交替領先。尼克半場結束時以4分優勢領先，但76人在第3節打出29：18的攻勢，成功扭轉局勢，帶著領先優勢進入第4節，並在最後階段守住勝果。

尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）全場攻下21分，但投籃手感不佳，18次出手僅命中6球。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）攻下全場最高的28分，布朗（Jaylen Brown）貢獻19分，詹姆斯（LeBron James）則拿下14分，協助球隊以6分之差擊敗衛冕冠軍。

尼克雖然在賽前迎來高光時刻，卻未能以勝利為新賽季揭開序幕。76人則憑藉第3節的關鍵攻勢掌握比賽主動權，成功在客場帶走勝利。

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精華 FAQ

  • 尼克在麥迪遜廣場花園迎戰76人，雖然賽前完成封王儀式，仍以100：106落敗，無法用勝利為衛冕之路開局。

  • 76人在第3節打出29：18的強勢攻勢，成功逆轉原本落後的局面，並把領先優勢帶入第4節，最後守住勝果。

  • 尼克由布朗森攻下21分，但18投僅中6球；76人則由馬克西轟下全場最高28分，布朗也貢獻19分，成為贏球主力。

詹姆斯 NBA 尼克

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