NBA開幕戰／衛冕軍尼克100：106不敵76人 詹姆斯奪14分

詹姆斯（23號）20日持球突破。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 尼克在主場開幕戰先領冠軍戒指與旗幟升空，卻未能延續上季氣勢，最終以100：106不敵76人，吞下新賽季首敗。

NBA 衛冕冠軍紐約尼克 20日在麥迪遜廣場花園舉行開幕戰，賽前舉行冠軍戒指頒發儀式，並將2025至2026年賽季的總冠軍旗幟升上球場上空。不過，尼克未能延續上賽季季後賽屢次逆轉的氣勢，最終以100：106不敵76人，新賽季首戰吞敗。

尼克上個賽季季後賽表現戲劇性十足，多次在比賽末段逆轉戰局，但新賽季首戰未能再次上演奇蹟。

正式開賽後，雙方展開激烈拉鋸，比分多次交替領先。尼克半場結束時以4分優勢領先，但76人在第3節打出29：18的攻勢，成功扭轉局勢，帶著領先優勢進入第4節，並在最後階段守住勝果。

尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）全場攻下21分，但投籃手感不佳，18次出手僅命中6球。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）攻下全場最高的28分，布朗（Jaylen Brown）貢獻19分，詹姆斯 （LeBron James）則拿下14分，協助球隊以6分之差擊敗衛冕冠軍。

尼克雖然在賽前迎來高光時刻，卻未能以勝利為新賽季揭開序幕。76人則憑藉第3節的關鍵攻勢掌握比賽主動權，成功在客場帶走勝利。

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