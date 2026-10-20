NBA開幕戰／尼克冠軍戒指亮相 22克拉鑽石 打開藏驚喜

NBA開幕戰，尼克隊升起NBA總冠軍旗幟。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約尼克在主場開幕戰升起總冠軍旗幟並頒發奢華戒指，隊長布朗森感謝球迷相挺，球隊也以雙旗幟象徵新賽季衛冕起點。

NBA 衛冕冠軍紐約尼克 隊20日在主場麥迪遜廣場花園 舉行開幕戰，正式升起睽違53年的總冠軍旗幟，並向球員頒發鑲嵌鑽石與藍寶石的冠軍戒指。尼克上季在總冠軍賽擊敗馬刺，奪下隊史第3座總冠軍，新賽季首戰則迎戰由詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）領軍的費城76人隊。

紐約時報報導，頒發冠軍戒指儀式上，尼克球員依序走向球場中央，從球隊傳奇人物弗雷澤（Walt Frazier）手中接過冠軍戒指。

尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）向現場球迷致意，他表示，球隊已經「準備好翻開新的一頁」，展開衛冕之路，但也不忘感謝球迷上季一路相挺。

布朗森特別說：「最重要的是，我想謝謝你們，沒有在第4戰離開球場。」

尼克隊揭曉NBA總冠軍戒指。（美聯社）

今年的冠軍戒指由珠寶設計師阿拉謝本（Jason Arasheben）創立的Jason of Beverly Hills打造，鑲嵌22克拉鑽石及代表尼克隊的藍色藍寶石。每枚戒指刻有球員姓名與背號，戒指頂部還能旋開，露出一座迷你版麥迪遜廣場花園模型。

50歲的阿拉謝本表示：「這是一枚極盡奢華的戒指，本來就應該如此，因為它不只是一件珠寶，更是某個歷史時刻的見證，紀念紐約市等待了53年的時刻。我認為，我們成功做到了。」

阿拉謝本自己就是尼克球迷，最喜愛的球員是已故球星安東尼梅森（Anthony Mason）。他說，接到尼克隊冠軍戒指的製作委託時，他「眼眶泛淚」，並形容這是人生兜了一圈後的圓滿時刻。

尼克隊當晚其實升起了兩面旗幟。除了NBA總冠軍旗，球隊也正式掛上2025年NBA盃冠軍旗。尼克隊去年12月贏得NBA盃後，老闆多蘭（James Dolan）原本表示不會為這項賽事另掛旗幟，如今球隊仍決定紀念這項成就。

尼克隊上季奪冠後，紐約曼哈頓下城曾舉行盛大遊行，整個夏天的慶祝氣氛延續至新賽季開幕。如今，球隊正式展開衛冕之路。