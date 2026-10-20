NBA開幕戰／喬治首秀狂轟38分 活塞113：121不敵塞爾提克

塞爾提克前鋒喬治（右）遭活塞柯林斯（左）防守。（路透)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治加盟塞爾提克首戰轟下38分創隊史首秀紀錄，但活塞靠末節強勢反攻完成逆轉，以121：113奪下開幕戰勝利。

NBA 開幕戰，活塞20日靠著格林（Javonte Green）攻下19分、康寧漢（Cade Cunningham）貢獻22分及8助攻，末節發動反攻，終場以121：113擊敗塞爾提克。塞爾提克新援喬治（Paul George）首度披上球隊戰袍便轟下38分，創下球員塞爾提克生涯首秀得分紀錄，仍無法阻止球隊遭逆轉。

塞爾提克今年透過交易，送出2024年NBA總冠軍賽 最有價值球員布朗（Jaylen Brown），從費城 76人換來喬治。喬治此役展現得分能力，單場攻下38分，成為塞爾提克隊史首秀得分最高的球員。

不過，塞爾提克另一名主將塔圖姆（Jayson Tatum）手感低迷，全場23投僅6中，拿下13分、11助攻。塔圖姆在2025年5月右側阿基里斯腱撕裂後，正準備迎接傷癒復出的首個完整賽季。

塞爾提克上半場掌握優勢，並在第3節初將比分拉開至72：50。當時喬治在不到1分鐘內連進3顆三分球，幫助球隊建立22分領先。

活塞隨後逐步追近比分，第3節結束時將差距縮小至6分。進入第4節後，格林投進超前三分球，杜倫（Jalen Duren）完成三分打，羅賓森（Duncan Robinson）再命中三分球，活塞在比賽剩下5分10秒時，以107：99取得8分領先。

格林上半場未獲得出場機會，下半場登場後攻下19分，並在比賽剩下3分33秒時投進個人第5顆三分球，將活塞領先擴大至13分。報導指出，塔圖姆當時防守不夠積極，讓格林有充裕時間完成出手。

活塞方面，杜倫攻下22分、9籃板，羅賓森得到21分，三分球9投5中；湯普森（Ausar Thompson）則貢獻11分、11籃板。康寧漢拿下22分及8助攻，協助球隊完成逆轉。

塞爾提克方面，懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）各得17分，仍無法扭轉戰局。

接下來，塞爾提克將於周五主場迎戰紐約尼克，活塞則將同日作客邁阿密熱火。