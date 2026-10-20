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NBA／黃蜂5年67.9億元續約新一哥米勒 正式宣告邁入新世代

記者劉肇育／即時報導
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黃蜂隊與陣中主力前鋒米勒達成協議。（美聯社）
黃蜂隊與陣中主力前鋒米勒達成協議。（美聯社）

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文章摘要整理：

黃蜂與Brandon Miller簽下5年2.09億美元頂薪延長合約，肯定他從傷後復出的全面表現，也宣告球隊在送走多名核心後正式轉向新世代。

NBA新賽季點燃戰火之際，黃蜂隊今天展現長期留人的決心，傳出已與陣中主力前鋒米勒（Brandon Miller）達成協議，雙方同意簽下一紙5年總薪資2.09億美元的頂薪菜鳥延長合約，將這位備受期待的主力前鋒長期留在北卡羅來納州

米勒將在下個月迎接24歲生日，2025-26賽季迎來個人職業生涯的重大突破，經歷菜鳥年僅出賽27場的傷病低潮後，上賽季健康出賽65場，繳出平均每場20.2分、4.9個籃板，以及高達38.3%的外線命中率的優異成績單。隨著球隊在休賽季相繼送走拉小鮑爾（LaMelo Ball）與布里吉斯（Miles Bridges）等核心球員，米勒將正式接下球隊招牌球星的重責大任。

回顧米勒的成長曲線，黃蜂是在2023年選秀會上以首輪第2順位將他納入麾下，上個賽季後半段，他與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）聯手掀起反撲浪潮，率領黃蜂殺入附加賽。而米勒在場時黃蜂戰績為41勝24敗，一旦他缺陣球隊瞬間跌至3勝14敗，其重要性不言可喻。

儘管米勒在今年5月曾因左肩穩定性問題接受手術，但目前已經完全康復，並在季前賽順利歸隊。這筆總值2.09億美元的巨額投資，不僅展現出黃蜂球團對米勒領軍能力的強烈信任，也宣告球隊正式進入由這位年輕前鋒領銜的全新時代。

精華 FAQ

  • 黃蜂與Brandon Miller達成5年總值2.09億美元的頂薪菜鳥延長合約，代表球隊將他視為未來長期核心，並希望以大合約把這位年輕前鋒留在北卡羅來納州。

  • 米勒在上季健康出賽65場，繳出場均20.2分、4.9籃板與38.3%三分命中率，攻守影響力明顯提升，證明他能在核心球員離隊後接下球隊進攻重任。

  • 隨著LaMelo Ball與Miles Bridges等主力相繼離隊，黃蜂正式把建隊重心轉向米勒。這份合約不只是留人，更象徵球隊已啟動由他領銜的新時代。

北卡羅來納州 NBA

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