我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北市長最新民調／支持度落後沈伯洋17% 蔣萬安：用政績說話

德州大學美足賽繩降表演失速墜落 空軍士官長不治

NBA／腿傷影響戰力 獨行俠不和萊夫利續約

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨行俠隊不和中鋒萊夫利（Dereck Lively II）續約。（路透）
獨行俠隊不和中鋒萊夫利（Dereck Lively II）續約。（路透）

在菜鳥續約截止日期前，獨行俠隊選擇不和中鋒萊夫利（Dereck Lively II）續約，代表這位22歲長人在本季結束將成為受限制自由球員。

帳面上來看，獨行俠沒續約的決定讓人驚訝，216公分的萊夫利在2023-24的菜鳥賽季表現亮眼，能空中接力、保護籃框，是獨行俠打進總冠軍賽的重要戰力之一，還入選最佳新秀陣容。但萊夫利第二個賽季的身體狀況就讓人擔憂，2024-25賽季僅打了36場比賽，上季更只打了7場比賽就因右腿動手術，賽季直接報銷。

過去14個月，萊夫利右腳已經兩度動刀，儘管積極復健，仍沒能趕上球隊季前訓練營；獨行俠新賽季首戰將在周三碰火箭隊，萊夫利也確定無法上陣。

萊夫利即將進入新秀合約最後一個賽季，獨行俠很清楚「健康」時的萊夫利能耐，但在過去兩季合計只打43場的情況下，給出一份至少三年的合約存在太多風險，且萊夫利將成受限制自由球員，而非完全自由球員，代表即使其他球隊開出高薪合約，獨行俠也有選擇是否跟進報價，不至於直接失去這位長人潛力股。

NBA 總冠軍賽

上一則

中網才封后 鄭欽文宣布「提前結束2026賽季」

下一則

MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」

延伸閱讀

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽4千萬合約

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽4千萬合約
NBA／衛冕軍尼克裁掉後衛布朗 留25歲中鋒拚開季

NBA／衛冕軍尼克裁掉後衛布朗 留25歲中鋒拚開季
NBA／38歲迎第18季 柯瑞渴望競爭不輕言退休：只要身體還允許

NBA／38歲迎第18季 柯瑞渴望競爭不輕言退休：只要身體還允許
NBA／睽違586天踏上球場 厄文復出拿17分：終於跨出這一步

NBA／睽違586天踏上球場 厄文復出拿17分：終於跨出這一步

熱門新聞

米契爾第六局扛出陽春砲。（路透）

MLB國聯冠軍戰／道奇3連霸草草夢碎 釀酒人晉世界大賽拚隊史首冠

2026-10-15 23:13
大谷翔平。 (美聯社)

MLB／「天才首次展現凡人的脆弱」 洛時： 道奇無緣3連霸主因是大谷翔平

2026-10-16 19:40
大谷翔平久違的全壘打，15日在關鍵一戰出現，第二局敲出三分砲，時隔58天再度開轟，終結長達25場比賽的全壘打乾旱期。（路透）

MLB／大谷醒了 絕境敲3分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

2026-10-15 21:21
大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

2026-10-17 13:18
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

2026-10-16 02:21
葡萄牙球星C羅。（路透）

擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

2026-10-19 15:15

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅

今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅