NBA／腿傷影響戰力 獨行俠不和萊夫利續約

獨行俠隊不和中鋒萊夫利（Dereck Lively II）續約。（路透）

在菜鳥續約截止日期前，獨行俠隊選擇不和中鋒萊夫利（Dereck Lively II）續約，代表這位22歲長人在本季結束將成為受限制自由球員。

帳面上來看，獨行俠沒續約的決定讓人驚訝，216公分的萊夫利在2023-24的菜鳥賽季表現亮眼，能空中接力、保護籃框，是獨行俠打進總冠軍賽 的重要戰力之一，還入選最佳新秀陣容。但萊夫利第二個賽季的身體狀況就讓人擔憂，2024-25賽季僅打了36場比賽，上季更只打了7場比賽就因右腿動手術，賽季直接報銷。

過去14個月，萊夫利右腳已經兩度動刀，儘管積極復健，仍沒能趕上球隊季前訓練營；獨行俠新賽季首戰將在周三碰火箭隊，萊夫利也確定無法上陣。

萊夫利即將進入新秀合約最後一個賽季，獨行俠很清楚「健康」時的萊夫利能耐，但在過去兩季合計只打43場的情況下，給出一份至少三年的合約存在太多風險，且萊夫利將成受限制自由球員，而非完全自由球員，代表即使其他球隊開出高薪合約，獨行俠也有選擇是否跟進報價，不至於直接失去這位長人潛力股。