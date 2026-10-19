NBA／柯瑞「扭傷」虛驚一場 開幕戰確定上場出戰湖人
柯瑞日前扭傷右腳踝一度讓球迷緊張，但經休養後恢復順利，勇士樂觀看待他能在開幕戰對湖人先發上場。
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柯瑞日前扭傷右腳踝一度讓球迷緊張，但經休養後恢復順利，勇士樂觀看待他能在開幕戰對湖人先發上場。
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前在公開對抗賽中不慎扭傷右腳踝，一度讓全場球迷與隊友捏了一把冷汗，不過今天傳出，柯瑞的傷勢恢復狀況良好，勇士球團樂觀評估他將能趕上與湖人開幕戰。
柯瑞是在日前一場公開對抗賽中，於右翼進行運球突破時不慎「翻船」，當下他隨即中止動作，難掩痛苦地拍了一下球，隨後一瘸一拐地走回更衣室，也沒有再回到場上。不過經過一夜休養後，柯瑞的腳踝並未出現嚴重腫脹，他在今天早上的團隊練習中已經能完整參與。
總教練柯爾（Steve Kerr）透露，柯瑞在退場不久後就親口表示自己「沒問題」，醫療團隊評估後也放行，只要明天練習順利，柯瑞便會在開幕戰對陣湖人的比賽中先發上陣。
38歲的柯瑞身體健康依舊是勇士教練團的最大考量，為了克服上季因右膝問題缺陣27場的隱憂，柯瑞在今夏重新調整了訓練與保養菜單，柯爾也坦言，新賽季將會刻意減少柯瑞的訓練量，藉此調節體能、降低負荷。
對兵荒馬亂的勇士而言，柯瑞能夠健康回歸可說是一場即時雨。目前球隊傷兵滿營，兩名先發側翼穆迪（Moses Moody）與巴特勒（Jimmy Butler）因膝傷動刀，預計要到季中才能歸隊；禁區大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因私人健康因素無限期缺陣，仍未列入隨隊名單。
柯瑞是在公開對抗賽中運球突破時不慎扭傷右腳踝，當下一度痛到中止動作，隨後退場並未再回到場上，讓外界相當擔心他的開幕戰出賽狀況。 經過一夜休養後，柯瑞腳踝沒有出現明顯腫脹，今天早上的團隊練習也能完整參與。總教練柯爾表示，只要明天練習順利，他就會先發對湖人。 勇士目前兵力相當吃緊，穆迪與巴特勒因膝傷動刀，預計要到季中才可能回歸；另外波爾辛吉斯也因私人健康因素無限期缺陣，仍未隨隊。
精華 FAQ
柯瑞是在公開對抗賽中運球突破時不慎扭傷右腳踝，當下一度痛到中止動作，隨後退場並未再回到場上，讓外界相當擔心他的開幕戰出賽狀況。
經過一夜休養後，柯瑞腳踝沒有出現明顯腫脹，今天早上的團隊練習也能完整參與。總教練柯爾表示，只要明天練習順利，他就會先發對湖人。
勇士目前兵力相當吃緊，穆迪與巴特勒因膝傷動刀，預計要到季中才可能回歸；另外波爾辛吉斯也因私人健康因素無限期缺陣，仍未隨隊。
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