NBA／國王噩耗 西蒙斯阿基里斯腱撕裂 賽季提前報銷
西蒙斯在加入國王後展現復出氣勢，卻於球隊練習中阿基里斯腱撕裂，將動手術，這場重傷恐讓他本季提前報銷。
AI摘要
文章摘要整理：
西蒙斯在加入國王後展現復出氣勢，卻於球隊練習中阿基里斯腱撕裂，將動手術，這場重傷恐讓他本季提前報銷。
NBA國王隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）阿基里斯腱撕裂，球隊18日宣布他將接受手術。30歲的西蒙斯原本在短時間加入球隊後，於訓練營展現不錯狀態，如今卻在例行賽開打前遭遇重傷，預料本季可能提前報銷。
國王隊表示，西蒙斯在18日的球隊練習中進行實戰對抗訓練時受傷。
西蒙斯在季前熱身賽代表國王隊出賽2場，平均上場17.5分鐘，攻下10.5分。然而，阿基里斯腱撕裂可能讓他無法延續這次重返NBA的機會。
西蒙斯在社群媒體發布聲明，坦言過去曾面對考驗身心的各種挑戰，但每次都設法走過難關。他寫道：「這次傷勢是我人生旅程中的另一個篇章，而不是故事的結局。」
他也表示，離開自己熱愛的籃球賽場從來都不好受，尤其是歷經許多努力才重新回到場上。他說：「如果有一件事是我學到的，那就是逆境無法定義你，真正重要的是你如何回應逆境。」
西蒙斯曾3度入選NBA全明星賽，9月4日與國王隊簽下一年、350萬美元合約。簽約時他的身體狀況良好，身高約208公分、體重約109公斤。
西蒙斯在8月底曾前往邁阿密接受國王隊總管佩里（Scott Perry）觀察，雙方並進行約1小時的會談，令佩里留下深刻印象。上個月，西蒙斯也曾前往沙加緬度造訪球隊，在訓練設施接受詳細體檢並進行場上訓練，獲得總教練克里斯蒂（Doug Christie）及其他教練團成員肯定。
國王隊隨後決定提供合約，原本預計讓西蒙斯擔任新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）的替補控球後衛，並視球隊需求支援不同位置。球隊看好他仍有發展空間，希望協助這名曾備受期待的球員重返巔峰。
西蒙斯是在球隊18日練習中的實戰對抗訓練受傷，經確認為阿基里斯腱撕裂。國王隊已宣布他將接受手術，且外界普遍預料他本季可能提前報銷。 國王原本預計讓西蒙斯擔任新秀阿庫夫的替補控球後衛，並依球隊需求支援不同位置。球隊看好他仍有發展空間，希望協助他重新找回巔峰狀態。 他在季前熱身賽替國王出賽2場，平均上場17.5分鐘可拿10.5分，訓練營狀態也不錯。9月4日才以1年、350萬美元合約加盟，卻在例行賽前遭逢重大打擊。
精華 FAQ
西蒙斯是在球隊18日練習中的實戰對抗訓練受傷，經確認為阿基里斯腱撕裂。國王隊已宣布他將接受手術，且外界普遍預料他本季可能提前報銷。
國王原本預計讓西蒙斯擔任新秀阿庫夫的替補控球後衛，並依球隊需求支援不同位置。球隊看好他仍有發展空間，希望協助他重新找回巔峰狀態。
他在季前熱身賽替國王出賽2場，平均上場17.5分鐘可拿10.5分，訓練營狀態也不錯。9月4日才以1年、350萬美元合約加盟，卻在例行賽前遭逢重大打擊。
上一則
NBA／湖人不需仰賴「詹姆斯品牌」 媒體狠酸布朗尼：剩賣球衣功能
下一則