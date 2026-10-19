NBA／國王噩耗 西蒙斯阿基里斯腱撕裂 賽季提前報銷

西蒙斯新球季還未開始就報銷了。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 西蒙斯在加入國王後展現復出氣勢，卻於球隊練習中阿基里斯腱撕裂，將動手術，這場重傷恐讓他本季提前報銷。

NBA 國王隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）阿基里斯腱撕裂，球隊18日宣布他將接受手術。30歲的西蒙斯原本在短時間加入球隊後，於訓練營展現不錯狀態，如今卻在例行賽開打前遭遇重傷，預料本季可能提前報銷。

國王隊表示，西蒙斯在18日的球隊練習中進行實戰對抗訓練時受傷。

西蒙斯在季前熱身賽代表國王隊出賽2場，平均上場17.5分鐘，攻下10.5分。然而，阿基里斯腱撕裂可能讓他無法延續這次重返NBA的機會。

西蒙斯在社群媒體 發布聲明，坦言過去曾面對考驗身心的各種挑戰，但每次都設法走過難關。他寫道：「這次傷勢是我人生旅程中的另一個篇章，而不是故事的結局。」

他也表示，離開自己熱愛的籃球賽場從來都不好受，尤其是歷經許多努力才重新回到場上。他說：「如果有一件事是我學到的，那就是逆境無法定義你，真正重要的是你如何回應逆境。」

西蒙斯曾3度入選NBA全明星賽，9月4日與國王隊簽下一年、350萬美元合約。簽約時他的身體狀況良好，身高約208公分、體重約109公斤。

西蒙斯在8月底曾前往邁阿密接受國王隊總管佩里（Scott Perry）觀察，雙方並進行約1小時的會談，令佩里留下深刻印象。上個月，西蒙斯也曾前往沙加緬度造訪球隊，在訓練設施接受詳細體檢並進行場上訓練，獲得總教練克里斯蒂（Doug Christie）及其他教練團成員肯定。

國王隊隨後決定提供合約，原本預計讓西蒙斯擔任新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）的替補控球後衛，並視球隊需求支援不同位置。球隊看好他仍有發展空間，希望協助這名曾備受期待的球員重返巔峰。