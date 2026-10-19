NBA／柯瑞扭傷腳踝 教頭賽後喊沒事 21日迎戰湖人開幕戰

柯瑞18日在舊金山舉行的球迷公開練習中受傷，離開球場時一跛一跛。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 柯瑞在勇士公開練習中疑似扭傷右腳踝，但教頭柯爾與球隊消息都表示傷勢不重；至於他是否能在對湖人的開幕戰上場，仍有待評估。

NBA 勇士隊球星柯瑞 （Stephen Curry）18日晚間在舊金山參加球隊公開練習時，右腳踝疑似扭傷，一度跛行返回更衣室，引發隊友與教練團關切。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）事後表示，柯瑞「沒事」，球隊消息人士也強調，這次腳踝不適「並不嚴重」。勇士將於周三在洛杉磯迎戰湖人 ，展開新球季。

根據ESPN記者安東尼・斯萊特（Anthony Slater）報導，柯瑞當時在側翼位置與替補後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）對位，過程中疑似滑步失去平衡，隨後露出懊惱神情，並將手中的籃球重重砸向地板。場上隨即暫停練習，隊友看到柯瑞露出不適表情後，立即上前關心。

包括柯爾在內的多名球隊工作人員也前往球員通道查看柯瑞的情況。面對媒體詢問，柯爾簡短回應：「他沒事。」球隊消息人士隨後再次強調，柯瑞這次右腳踝扭傷並不嚴重，但球隊尚未公布進一步的傷勢評估或正式出賽決定。

柯瑞上季曾因傷缺席43場比賽，其中27場與右膝持續疼痛及腫脹有關。考量他的身體狀況，勇士本季刻意放慢訓練強度，減少柯瑞在球場上的訓練時間，季前熱身賽也控制他的上場時間，以降低身體負擔。

柯瑞將於明年3月滿39歲，如何維持健康、應付漫長例行賽，成為勇士新球季的重要課題。

勇士新球季首戰將於周三晚間在洛杉磯對陣湖人。柯瑞此次右腳踝不適是否影響開幕戰，仍有待球隊進一步確認。