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NBA／衛冕軍尼克裁掉後衛布朗 留25歲中鋒拚開季

記者曾思儒／即時報導
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衛冕軍尼克隊迎接新賽季前再做出成員調整，保留昔日榜眼威斯曼。 (美聯社)
衛冕軍尼克隊迎接新賽季前再做出成員調整，保留昔日榜眼威斯曼。 (美聯社)

衛冕軍尼克隊迎接新賽季前再做出成員調整，球團裁掉布朗（Bruce Brown），保留威斯曼（James Wiseman）迎接20日登場的開幕戰。

布朗是尼克幾名簽下非保障合約的球員之一，尼克陣容只剩最後2個名額，球團近日已經先裁掉包括中鋒布萊德利（Tony Bradley）、側翼阿巴吉（Ochai Agbaji）和中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）。

根據ESPN報導，尼克可以同時留下布朗和威斯曼，但球團離第二梯薪資上限只差320萬美元，要一起留住兩名球員有困難，30歲的布朗最終遭到割愛。

25歲的威斯曼4場熱身賽都有上陣，其中碰暴龍隊的表現亮眼，出賽24分鐘貢獻18分、10籃板，獲得加入唐斯（Karl-Anthony Towns）和佐蒙德（Andre Drummond）內線輪替的機會。

尼克上季冠軍班底羅賓森（Mitchell Robinson）已轉戰塞爾蒂克隊，季前和唐斯續約陷入僵局讓唐斯公開表達不滿，開幕戰和76人隊的交手狀況備受關注。

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