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NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

記者劉肇育／即時報導
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▲ 影片來源：YouTube＠Houseofhighlights（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯在76人熱身賽主場首秀繳出8分、8籃板、7助攻，並與馬克西連線完成招牌爆扣，帶動全場氣氛，雖球隊吞敗，仍讓費城球迷看見新賽季希望。

NBA新賽季即將點燃戰火，41歲的詹姆斯（LeBron James）今年夏天轉戰費城並將迎來個人生涯創紀錄的第24個賽季，在今天對上塞爾蒂克隊的熱身賽主場首秀中，他全場貢獻8分、8籃板、7助攻，並接獲隊友馬克西（Tyrese Maxey）的長傳上演招牌雙手暴扣，瞬間點燃全場1萬9746名滿場球迷的熱情，儘管終場76人隊以120：125不敵塞爾蒂克，但這場熱身賽的火熱氛圍，已讓費城球迷對新賽季充滿無限遐想。

比賽開打前，當主場播報員喊出招牌的「來自聖文森聖馬莉高中、身高6呎9吋、背號23號的詹姆斯」時，球場響起如雷掌聲；而詹姆斯也再度重現他經典的賽前拋灑止滑粉儀式，談到與後衛馬克西的精彩連線，詹姆士賽後笑說：「這是我們之間的默契，開闊場上空間、快速推進會是我們進攻端的重要利器。」

除了球場上的亮點，詹姆斯場外的一舉一動同樣話題十足，據悉他近期頻繁搭乘直升機往返新澤西訓練基地與紐約。此外，熱身時大批球迷爭相索取簽名與合影，也足見他在費城的高人氣。

談到轉戰新東家後的磨合期，詹姆斯保持務實態度，「我們才剛起步幾周，還在尋找比賽節奏與調整細節。一切不可能完美，但我們確實建立了一些很好的基礎。」隨著季前熱身賽告一段落，76人即將迎來備受矚目的例行賽，他們將在下周三客場強碰衛冕軍尼克隊，而主場開幕戰則定於周五登場，迎戰詹姆斯老東家騎士隊。

NBA球星詹姆斯16日在76人隊主場，灌進招牌「雙手爆扣」。（美聯社）
NBA球星詹姆斯16日在76人隊主場，灌進招牌「雙手爆扣」。（美聯社）

精華 FAQ

  • 詹姆斯在對塞爾蒂克的熱身賽主場首秀中，拿下8分、8籃板、7助攻，還接獲馬克西長傳完成雙手爆扣，展現即戰力與對球隊的帶動效果。

  • 因為詹姆斯在滿場19746名球迷面前重現招牌爆扣，加上賽前止滑粉儀式與主場介紹引爆掌聲，整體氛圍讓球迷對76人新賽季充滿想像。

  • 詹姆斯表示球隊仍在磨合、尋找節奏與調整細節，但已建立不錯基礎。76人下周三將作客強碰尼克，周五則迎來主場開幕戰對騎士。

費城 詹姆斯

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