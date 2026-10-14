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NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

記者曾思儒／即時報導
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湖人隊13日熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒，穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和...
湖人隊13日熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒，穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

唐西奇休兵下，湖人開箱新中鋒凱斯勒表現亮眼，里夫斯轟下28分，但球隊在末節失守，最終遭勇士逆轉吞敗。

湖人隊13日熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒（Walker Kessler），穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現，還有第一時間補扣演出，搭配里夫斯（Austin Reaves）高效率演出，湖人最多領先20分，儘管第四節主力全休下遭勇士隊逆轉，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下仍有收穫。

兩隊第一節29：29戰平，第二節湖人在里夫斯領軍下打出一波13：1攻勢拉開領先到兩位數，但下半場兩節各只能13分，最終以89：101遭逆轉。

湖人當家球星唐西奇今天便服出席，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）說明，唐西奇沒有傷勢問題，只是今晚輪休。

里夫斯在唐西奇缺陣下扛起湖人後場，第一節就有兩位數得分進帳，全場只打25分鐘就攻下28分，包括7投4中的三分球，還有7助攻和4籃板，但也出現7次失誤。

凱斯勒也展現全能身手，他上場的16分鐘之中和里夫斯合作完成上籃、賞給勇士中鋒貝西（Charles Bassey）火鍋，湖人處女秀表現亮眼。

勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）17分最佳，當家球星柯瑞（Stephen Curry）上場23分鐘，三分球7投3中拿11分。

精華 FAQ

  • 唐西奇今天穿便服出席，湖人總教練瑞迪克表示他沒有任何傷勢問題，只是安排輪休，並非因為受傷或臨時缺陣。

  • 凱斯勒在湖人處女秀出賽16分鐘，拿下11分、9籃板與1次阻攻，還有第一時間補扣與防守火鍋，展現不錯的內線存在感。

  • 湖人在里夫斯帶動下曾最多領先20分，但下半場火力明顯下滑，第四節主力又全數休息，讓勇士趁勢反撲，最終以101比89完成逆轉。

NBA 湖人 唐西奇

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