NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

湖人隊13日熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒，穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 唐西奇休兵下，湖人開箱新中鋒凱斯勒表現亮眼，里夫斯轟下28分，但球隊在末節失守，最終遭勇士逆轉吞敗。

湖人 隊13日熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒（Walker Kessler），穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現，還有第一時間補扣演出，搭配里夫斯（Austin Reaves）高效率演出，湖人最多領先20分，儘管第四節主力全休下遭勇士隊逆轉，在唐西奇 （Luka Doncic）缺陣下仍有收穫。

兩隊第一節29：29戰平，第二節湖人在里夫斯領軍下打出一波13：1攻勢拉開領先到兩位數，但下半場兩節各只能13分，最終以89：101遭逆轉。

湖人當家球星唐西奇今天便服出席，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）說明，唐西奇沒有傷勢問題，只是今晚輪休。

里夫斯在唐西奇缺陣下扛起湖人後場，第一節就有兩位數得分進帳，全場只打25分鐘就攻下28分，包括7投4中的三分球，還有7助攻和4籃板，但也出現7次失誤。

凱斯勒也展現全能身手，他上場的16分鐘之中和里夫斯合作完成上籃、賞給勇士中鋒貝西（Charles Bassey）火鍋，湖人處女秀表現亮眼。

勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）17分最佳，當家球星柯瑞（Stephen Curry）上場23分鐘，三分球7投3中拿11分。