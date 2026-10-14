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NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽4千萬合約

記者劉肇育／即時報導
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普里查德。(路透)
普里查德。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

綠衫軍與年度最佳第六人普里查德達成2年4420萬美元續約，他上季在泰托姆缺陣下表現爆發，並獲得含雙向選擇權的長約回報。

塞爾蒂克傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元的完全保障頂薪延長，經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

普里查德在過去幾個賽季中於歷經陣容重整的綠衫軍扮演要角，上個賽季他獲得50場先發機會，在泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣期間扛起更多進攻重擔，個人場均觸球次數從2024-25賽季的51.8次大增至將近70次，在全聯盟至少觸球4000次的33名球員中，增幅高居第二，並繳出17分、5.2助攻、3.9籃板的優異成績單，各項數據皆創下生涯新高。

根據合約內容，這筆續約將讓普里查德的合約延長至2028年之後，他在2028-29賽季的薪資將超過2100萬美元，隨後在2029-30賽季擁有價值將近2300萬美元的雙向選擇權。該選擇權允許雙方在合約最後一年執行，並同時為該年夏天開啟進一步的續約談判。

作為塞爾蒂克在2020年選秀會以首輪第26順位挑選的後衛，普里查德展現了極佳的耐戰度，過去3個賽季共出賽241場，並列全聯盟這段期間內出賽場次第三多的球員。此外，現年28歲的他是塞爾蒂克隊史中，僅有的4位曾在多個賽季中單季投進至少200顆三分球的球員之一，另外三人為泰托姆、懷特（Derrick White）與華克（Antoine Walker）。

精華 FAQ

  • 雙方達成2年4420萬美元的完全保障頂薪延長合約，並由經紀人證實。這份新約也把合作關係一路延伸到2028年之後，顯示球隊對他高度肯定。

  • 他在泰托姆因傷缺陣期間扛起更多進攻責任，50場先發表現穩定，場均17分、5.2助攻、3.9籃板全創生涯新高，觸球次數增幅也名列聯盟前段。

  • 新約讓他的合約延長至2028年後，2028-29賽季薪資將超過2100萬美元，2029-30賽季則有近2300萬美元的雙向選擇權，並保留再談續約的空間。

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