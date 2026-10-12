NBA／尼克暫緩續約專心拚衛冕 「甜瓜」力挺老東家：明智決定

名人堂球星「甜瓜」安東尼3月2日在紐約看棒球比賽。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 尼克宣布延後唐斯與哈特等人的續約談判，專心備戰衛冕新賽季；前球星安東尼公開力挺，認為球隊先拚籃球是明智選擇。

針對尼克 隊日前宣布暫緩部分球員的續約談判、將全副心力投入新賽季衛冕的決定引發熱議，名人堂球星安東尼（Carmelo Anthony）在今天表態力挺老東家，認為這是正確的選擇。

隨著唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）符合續約資格但談判遲遲未有進展，尼克上周決定將相關討論延至季後，專心迎接衛冕挑戰。曾效力尼克多年的安東尼近日表示，他對此並未感到驚慌，「現在一切進展都很快，慶祝完總冠軍後，生活就得恢復正常、生意還是得繼續。我認為他們暫停談判是明智的，把事情留到球季結束再說就好。」

目前唐斯有資格簽下一紙4年2.76億美元的大約，本季薪資為5700萬美元，並擁有2027至28賽季6110萬美元的球員選項；對於續約進度停滯，他坦言感到失望，並直言球團發表的聲明對他而言是「新消息」。至於哈特本季薪資為2100萬美元，球團握有2027至28賽季2240萬美元的選擇權，他則表示自己並不感到沮喪。

當年將安東尼交易至紐約的幕後推手羅斯（Leon Rose），如今已成為尼克總裁。安東尼相信球員與管理階層能以互相尊重的方式處理此事，「無論發生什麼事都會發生，但現在最重要、唯一的首要任務就是籃球。讓我們專心去衛冕冠軍，我想雙方心裡都很清楚。」