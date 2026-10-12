NBA／與詹姆斯、布朗齊聚76人 老將KCP點出爭冠關鍵
76人今夏補進詹姆斯與布朗後星光更盛，老將KCP認為，能否凝聚化學效應、建立場上場下默契，將是球隊新賽季爭冠成敗的核心。
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76人今夏補進詹姆斯與布朗後星光更盛，老將KCP認為，能否凝聚化學效應、建立場上場下默契，將是球隊新賽季爭冠成敗的核心。
在休賽季補將詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）後陣容星光熠熠且備受奪冠期待的76人，新賽季能否衝頂成功將成為外界關注焦點，球隊老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）直言，團隊化學效應將會是決定勝負的關鍵。
今年7月與灰熊達成買斷協議後，33歲的凱威爾波普以1年390萬美元的合約轉戰76人，身披過多支爭冠勁旅戰袍、見證過大風大浪的他，對於如何將不同個性的球星凝聚在一起有著極深刻的體悟，他曾在2020年效力湖人時隨詹姆斯奪冠，隨後又在2023年幫助金塊登頂。
談到新賽季76人的表現，凱威爾波普今天受訪時表示，「我們的化學效應會是最重要的一部分，包括彼此欣賞、喜歡相處在一起，無論在場上或場下都能樂在其中。」他透露，全隊的凝聚過程已經全面展開，隨著球季進行，私底下的聚餐和交流也將更加頻繁。
「我們從第1人到第12、15人，整支球隊的天賦非常驚人，到處都是人才。」凱威爾波普強調，「所以我們當前最重要的課題，就是彼此多溝通、了解每個人的習慣，並試著將這些默契展現在球場內外。」
即將迎來生涯第14個賽季的凱威爾波普，長年以來穩居聯盟頂尖「3D」球員之列。不過他上季遭遇右小指錯位傷勢，並在2月接受手術，缺席了例行賽最後31場比賽；在灰熊出賽的51場中，場均僅有8.4分、2.7助攻、2.5籃板，創下菜鳥球季以來的新低，外線命中率31.6%也是生涯次低。來到費城後，他盼能擺脫傷勢陰霾，扮演好綠葉角色，全力助76人衝擊總冠軍。
他直言最關鍵的是團隊化學效應，包括彼此欣賞、喜歡相處，並且在場上與場下都能保持愉快互動，這會直接影響球隊能否把天賦轉化成勝利。 因為76人從先發到板凳都有很多天賦球員，若不了解彼此習慣、角色定位與相處方式，再強的陣容也難以發揮最大威力，因此溝通與默契建立格外重要。 他希望擺脫上季傷勢與低潮，專注做好3D球員的本分，在攻防兩端提供穩定貢獻，同時以老將經驗幫助球隊整合陣容，全力衝擊總冠軍。
精華 FAQ
他直言最關鍵的是團隊化學效應，包括彼此欣賞、喜歡相處，並且在場上與場下都能保持愉快互動，這會直接影響球隊能否把天賦轉化成勝利。
因為76人從先發到板凳都有很多天賦球員，若不了解彼此習慣、角色定位與相處方式，再強的陣容也難以發揮最大威力，因此溝通與默契建立格外重要。
他希望擺脫上季傷勢與低潮，專注做好3D球員的本分，在攻防兩端提供穩定貢獻，同時以老將經驗幫助球隊整合陣容，全力衝擊總冠軍。
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