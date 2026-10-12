喬丹1998年冠軍賽球衣1400萬美元賣出 創籃球紀念品最高價

NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元賣出，創籃球紀念品有史以來最高成交價。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 喬丹1998年總冠軍賽穿過並簽名的球衣，以1400萬美元透過私人交易售出，刷新籃球紀念品最高價，也成為已知第二高價實戰球衣。

拍賣 公司今天宣布，NBA 傳奇球星喬丹 1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元賣出，創籃球紀念品有史以來最高成交價。

體育媒體ESPN報導，總部位於美國賓州的韓特拍賣公司（Hunt Auctions）宣布促成這筆私人交易，並確認買家是邁阿密房地產投資人費爾曼（Ron Firman）。

喬丹（Michael Jordan）曾於1998年6月5日NBA總冠軍賽第2戰穿過這件球衣。當晚，他與芝加哥公牛隊擊敗猶他爵士，將系列賽扳成1比1平手。

韓特拍賣公司總裁韓特（David Hunt）表示：「喬丹在體育紀念品市場的重要地位早已確立，如今更躍升至頂級資產級別，通常只有經典藝術作品才享有這樣的地位。我們很高興促成這筆歷史性交易，為業界再樹立標竿。」

喬丹這件球衣以1400萬美元成交，將成為已知成交價第2高的實戰球衣，僅次於美國職棒傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件球衣。

貝比魯斯這件球衣2024年以2412萬美元售出。他當年效力紐約洋基時，曾於1932年世界大賽第3戰穿過這件球衣。

當時貝比魯斯在瑞格利球場（Wrigley Field）對芝加哥小熊時，擊出著名的「預告全壘打」（called shot）。