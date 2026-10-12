我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想改太平洋名 笑稱要叫「川普洋」⋯今日5件事

北京早已破解困局 美能源封鎖會先餓死台日等盟友

喬丹1998年冠軍賽球衣1400萬美元賣出 創籃球紀念品最高價

中央社邁阿密12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交...
NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元賣出，創籃球紀念品有史以來最高成交價。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

喬丹1998年總冠軍賽穿過並簽名的球衣，以1400萬美元透過私人交易售出，刷新籃球紀念品最高價，也成為已知第二高價實戰球衣。

拍賣公司今天宣布，NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元賣出，創籃球紀念品有史以來最高成交價。

體育媒體ESPN報導，總部位於美國賓州的韓特拍賣公司（Hunt Auctions）宣布促成這筆私人交易，並確認買家是邁阿密房地產投資人費爾曼（Ron Firman）。

喬丹（Michael Jordan）曾於1998年6月5日NBA總冠軍賽第2戰穿過這件球衣。當晚，他與芝加哥公牛隊擊敗猶他爵士，將系列賽扳成1比1平手。

韓特拍賣公司總裁韓特（David Hunt）表示：「喬丹在體育紀念品市場的重要地位早已確立，如今更躍升至頂級資產級別，通常只有經典藝術作品才享有這樣的地位。我們很高興促成這筆歷史性交易，為業界再樹立標竿。」

喬丹這件球衣以1400萬美元成交，將成為已知成交價第2高的實戰球衣，僅次於美國職棒傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件球衣。

貝比魯斯這件球衣2024年以2412萬美元售出。他當年效力紐約洋基時，曾於1932年世界大賽第3戰穿過這件球衣。

當時貝比魯斯在瑞格利球場（Wrigley Field）對芝加哥小熊時，擊出著名的「預告全壘打」（called shot）。

精華 FAQ

  • 這是他1998年6月5日NBA總冠軍賽第2戰穿過並親筆簽名的客場紅色球衣，成交價1400萬美元，創下籃球紀念品有史以來最高成交價。

  • 總部位於美國賓州的韓特拍賣公司促成這筆私人交易，並確認買家是邁阿密房地產投資人費爾曼。該公司稱此交易具有歷史性標竿意義。

  • 以1400萬美元成交後，這件球衣成為已知成交價第2高的實戰球衣，僅次於貝比魯斯1932年世界大賽穿過的球衣，該球衣2024年以2412萬美元售出。

喬丹 NBA 拍賣

上一則

國聯冠軍賽／釀酒人去年只得4分遭KO 羅伯茲坦言今年不可能輕鬆4勝

延伸閱讀

NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 1226萬美元創個人新高

NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 1226萬美元創個人新高
WNBA／威爾森5度奪MVP追平喬丹 阿德巴約放閃：只能讚嘆偉大

WNBA／威爾森5度奪MVP追平喬丹 阿德巴約放閃：只能讚嘆偉大
NBA／詹姆斯首穿76人球衣 曝曾想過「加盟紐約尼克」怕被罵才打消念頭

NBA／詹姆斯首穿76人球衣 曝曾想過「加盟紐約尼克」怕被罵才打消念頭
足球／梅西告別國家隊後首戰 梅開二度助邁阿密國際獲勝

足球／梅西告別國家隊後首戰 梅開二度助邁阿密國際獲勝

熱門新聞

10月5日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/32決賽中，中國選手孫穎莎3比1勝中國台北選手葉伊恬，晉級32強。 （中新社）

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

2026-10-05 15:32
藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA中國賽現場。（取自觀察者網）

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

2026-10-10 10:02
鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

2026-10-11 14:23
10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手孫穎莎1比3不敵泰國選手奧拉萬·帕拉南，止步32強。 （中新社）

世界第1孫穎莎爆冷輸排名101泰國選手：不要過度擔心

2026-10-07 15:06
大谷翔平10日在密爾瓦基進行練習，備戰國家聯盟冠軍賽第1戰對密爾瓦基釀酒人隊。(美聯社)

MLB／道奇還在等大谷突然爆發 官網點出和去年關鍵差異

2026-10-11 12:42
郭冠宏檔案照。（新華社）

台17歲乒乓小將擊敗中國名將梁靖崑：沒想到我會贏

2026-10-07 13:15

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就