NBA／退而不休 衛斯特布魯克放話爭取洛杉磯奧運火炬手
剛結束NBA生涯的衛斯特布魯克，公開表示希望成為2028年洛杉磯奧運火炬手，並持續以慈善與社會回饋深耕家鄉。
AI摘要
文章摘要整理：
剛結束NBA生涯的衛斯特布魯克，公開表示希望成為2028年洛杉磯奧運火炬手，並持續以慈善與社會回饋深耕家鄉。
曾奪下2012年倫敦奧運金牌的NBA傳奇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），儘管今年8月宣布結束長達18年的輝煌NBA生涯，但近日他拋出生涯新目標，希望爭取成為2028年在家鄉舉辦的洛杉磯奧運" rel="241840">洛杉磯奧運擔任聖火傳遞的火炬手。
衛斯特布魯克日前獲洛杉磯市議會表揚其長年投入的社區慈善工作時公開表態，「我現在就把話說在前頭，2028年奧運時，我想要參與洛杉磯的聖火傳遞。」
為了達成這個目標，衛斯特布魯克透露他已經向個人基金會員工提出挑戰，要求擴大慈善公益版圖，他強調，「要能擔任火炬手，你必須在各個領域都親力親為。對我而言，我正全心全意地在科技、能源、教育、醫療、心理健康和福祉等各個層面發揮影響力，盡我所能回饋社會。」
出身洛杉磯當地的衛斯特布魯克，從高中、UCLA大學到NBA效力湖人與快艇隊，職業生涯與這座城市密不可分，洛杉磯市議員赫特（Heather Hutt）也大讚他是個名副其實的「人道主義者」。雖然未來入選名人堂指日可待，但卸下球員身分的衛斯特布魯克則表示，他目前的心思將全數放在故鄉，「對我來說，能有更多時間陪伴家人、回饋洛杉磯，比什麼都來得重要。」
他在洛杉磯市議會受表揚時表示，希望參與家鄉舉辦的2028年奧運聖火傳遞，並把這視為延續自己回饋城市與公益投入的重要目標。 衛斯特布魯克說，已要求基金會員工擴大慈善版圖，自己也將在科技、能源、教育、醫療、心理健康與福祉等領域持續投入，展現更全面的社會影響力。 由於他從高中、UCLA到NBA都與洛杉磯密切相關，市議員赫特公開讚揚他是名副其實的人道主義者，也認可他長年投入社區慈善的貢獻。
精華 FAQ
他在洛杉磯市議會受表揚時表示，希望參與家鄉舉辦的2028年奧運聖火傳遞，並把這視為延續自己回饋城市與公益投入的重要目標。
衛斯特布魯克說，已要求基金會員工擴大慈善版圖，自己也將在科技、能源、教育、醫療、心理健康與福祉等領域持續投入，展現更全面的社會影響力。
由於他從高中、UCLA到NBA都與洛杉磯密切相關，市議員赫特公開讚揚他是名副其實的人道主義者，也認可他長年投入社區慈善的貢獻。
上一則
MLB／道奇vs.釀酒人前2戰先發出爐 山本由伸投G2 教頭這樣說
下一則