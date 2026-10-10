NBA／退而不休 衛斯特布魯克放話爭取洛杉磯奧運火炬手

衛斯特布魯克近日他拋出生涯新目標，希望爭取成為2028年在家鄉舉辦的洛杉磯奧運擔任聖火傳遞的火炬手。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 剛結束NBA生涯的衛斯特布魯克，公開表示希望成為2028年洛杉磯奧運火炬手，並持續以慈善與社會回饋深耕家鄉。

曾奪下2012年倫敦奧運 金牌的NBA傳奇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），儘管今年8月宣布結束長達18年的輝煌NBA生涯，但近日他拋出生涯新目標，希望爭取成為2028年在家鄉舉辦的洛杉磯 奧運" rel="241840">洛杉磯奧運 擔任聖火傳遞的火炬手。

衛斯特布魯克日前獲洛杉磯市議會表揚其長年投入的社區慈善工作時公開表態，「我現在就把話說在前頭，2028年奧運時，我想要參與洛杉磯的聖火傳遞。」

為了達成這個目標，衛斯特布魯克透露他已經向個人基金會員工提出挑戰，要求擴大慈善公益版圖，他強調，「要能擔任火炬手，你必須在各個領域都親力親為。對我而言，我正全心全意地在科技、能源、教育、醫療、心理健康和福祉等各個層面發揮影響力，盡我所能回饋社會。」

出身洛杉磯當地的衛斯特布魯克，從高中、UCLA大學到NBA效力湖人與快艇隊，職業生涯與這座城市密不可分，洛杉磯市議員赫特（Heather Hutt）也大讚他是個名副其實的「人道主義者」。雖然未來入選名人堂指日可待，但卸下球員身分的衛斯特布魯克則表示，他目前的心思將全數放在故鄉，「對我來說，能有更多時間陪伴家人、回饋洛杉磯，比什麼都來得重要。」