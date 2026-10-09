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NBA／模仿「Dame Time」釀心結 哈利伯頓盼與里拉德破冰

記者劉肇育／即時報導
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哈利伯頓（左）近日錄製著名籃球節目時坦言，當年一時的狂放不羈，卻意外破壞了他與偶...
哈利伯頓（左）近日錄製著名籃球節目時坦言，當年一時的狂放不羈，卻意外破壞了他與偶像里拉德（右）之間的私人情誼。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利伯頓回顧2023年模仿里拉德Dame Time的慶祝動作，坦言因此傷害偶像情誼並盼破冰；兩人重返健康後，未來有望在12月18日交手時和解。

在2023年首屆季中錦標賽（現為NBA盃）4強賽中，溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在對陣公鹿的關鍵時刻投進致命三分球，隨後敲擊手腕做出對手里拉德（Damian Lillard）招牌的「Dame Time」慶祝動作，這幕經典的挑釁場面，如今卻成了哈利伯頓心中最深沉的遺憾。

▲ 影片來源：x平台＠Ballislife（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈利伯頓近日錄製著名籃球節目時坦言，當年一時的狂放不羈，卻意外破壞了他與偶像里拉德之間的私人情誼，「我最後悔的事，莫過於我和里拉德之間的關係變成現在這樣。」哈利伯頓感嘆，「在我生涯早期，特別是2022年被國王交易到溜馬時，他總是主動關心我，是我從小就很崇拜的大哥。」

過去一個賽季，兩人命運多舛，皆因跟腱撕裂重傷在2025年季後賽報銷，如今隨著2026-27賽季熱身賽登場，兩人均重獲健康回到賽場。哈利伯頓透露，自己先前曾有機會前往波特蘭與里拉德聚首，卻因感染帶狀疱疹取消行程，錯失破冰良機。

「我真的很希望跟他坐下來好好聊聊，這件事本不該演變成這樣。」現年26歲的哈利伯頓展現成熟態度並說道，「把責任算在我身上吧，那時我還年輕，沉浸在比賽情緒裡純粹想找點樂子，但確實有點做得過頭了，我只希望我們能至少恢復到禮貌友好的關係。」

溜馬將於12月18日在主場迎接里拉德效力的拓荒者，屆時兩位巨星有機會在球場上握手言和，而在走出重傷陰霾後，哈利伯頓也坦言，重返球場當前最大的課題是適應比賽節奏，「對我來說，最重要的調整就是讓自己能在場上慢下來。」

精華 FAQ

  • 他在2023年對公鹿命中致命三分後，做出里拉德招牌慶祝動作，原本只是比賽情緒下的玩笑，卻意外傷害了兩人原本的私人情誼。

  • 哈利伯頓表示，自己在生涯早期，特別是2022年被交易到溜馬後，里拉德一直主動關心他，對他而言像是從小崇拜的大哥。

  • 兩人過去一季都因跟腱撕裂而缺席，如今已重回健康；哈利伯頓也希望能與里拉德坐下來好好聊聊，並期待12月18日交手時握手言和。

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